Свердловский инженер возглавит судостроительный завод в Санкт-Петербурге

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Бывший топ-менеджер Каменск-Уральского металлургического завода возглавит компанию в Санкт- Петербурге Фото:

Бывший топ менеджер Каменск-Уральского металлургического завода «Роснано» и «Калашникова» возглавит судостроительный завод «Северная верфь», который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники РБК.

«Бывший топ-менеджер Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), „Роснано“ и „Калашникова“ Михаил Ненюков возглавит один из ключевых активов в составе объединенной судостроительной корпорации „Северная верфь“ вместо Игоря Орлова», — говорится в сообщении издания. Ненюков возглавлял КУМЗ до декабря 2023 года.

Также известно, что летом 2023 года ОСК «Северная верфь» перешла в управление группы ВТБ. После этого появились сообщения об «огромных финансовых проблемах» корпорации и об устаревших технологиях строительства судов, замедляющих темпы производства.

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Бывший топ менеджер Каменск-Уральского металлургического завода «Роснано» и «Калашникова» возглавит судостроительный завод «Северная верфь», который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники РБК. «Бывший топ-менеджер Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), „Роснано“ и „Калашникова“ Михаил Ненюков возглавит один из ключевых активов в составе объединенной судостроительной корпорации „Северная верфь“ вместо Игоря Орлова», — говорится в сообщении издания. Ненюков возглавлял КУМЗ до декабря 2023 года. Также известно, что летом 2023 года ОСК «Северная верфь» перешла в управление группы ВТБ. После этого появились сообщения об «огромных финансовых проблемах» корпорации и об устаревших технологиях строительства судов, замедляющих темпы производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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