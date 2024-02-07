Свердловский инженер возглавит судостроительный завод в Санкт-Петербурге

07 февраля 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Бывший топ-менеджер Каменск-Уральского металлургического завода возглавит компанию в Санкт- Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший топ менеджер Каменск-Уральского металлургического завода «Роснано» и «Калашникова» возглавит судостроительный завод «Северная верфь», который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники РБК. «Бывший топ-менеджер Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), „Роснано“ и „Калашникова“ Михаил Ненюков возглавит один из ключевых активов в составе объединенной судостроительной корпорации „Северная верфь“ вместо Игоря Орлова», — говорится в сообщении издания. Ненюков возглавлял КУМЗ до декабря 2023 года. Также известно, что летом 2023 года ОСК «Северная верфь» перешла в управление группы ВТБ. После этого появились сообщения об «огромных финансовых проблемах» корпорации и об устаревших технологиях строительства судов, замедляющих темпы производства.

Бывший топ менеджер Каменск-Уральского металлургического завода «Роснано» и «Калашникова» возглавит судостроительный завод «Северная верфь», который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники РБК. «Бывший топ-менеджер Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), „Роснано“ и „Калашникова“ Михаил Ненюков возглавит один из ключевых активов в составе объединенной судостроительной корпорации „Северная верфь“ вместо Игоря Орлова», — говорится в сообщении издания. Ненюков возглавлял КУМЗ до декабря 2023 года. Также известно, что летом 2023 года ОСК «Северная верфь» перешла в управление группы ВТБ. После этого появились сообщения об «огромных финансовых проблемах» корпорации и об устаревших технологиях строительства судов, замедляющих темпы производства.