Свердловский инженер возглавит судостроительный завод в Санкт-Петербурге

Бывший топ менеджер Каменск-Уральского металлургического завода «Роснано» и «Калашникова» возглавит судостроительный завод «Северная верфь», который находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают источники РБК.
«Бывший топ-менеджер Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ), „Роснано“ и „Калашникова“ Михаил Ненюков возглавит один из ключевых активов в составе объединенной судостроительной корпорации „Северная верфь“ вместо Игоря Орлова», — говорится в сообщении издания. Ненюков возглавлял КУМЗ до декабря 2023 года.
Также известно, что летом 2023 года ОСК «Северная верфь» перешла в управление группы ВТБ. После этого появились сообщения об «огромных финансовых проблемах» корпорации и об устаревших технологиях строительства судов, замедляющих темпы производства.
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