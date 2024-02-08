08 февраля 2024

Челябинская область вошла в число лидеров по производительности труда. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым и губернатором Борисом Дубровским предприятий региона в рамках визита в Челябинск, сварщик, завод, рабочий
Предприятия области активно включились в работу по повышению выработки сотрудников Фото:

Челябинская область вошла в число лидеров по показателю производительности труда. Согласно данным рейтинга Минэкономразвития РФ, регион занял второе место наравне с рядом других субъектов Федерации.

«Второе место промежуточного рейтинга нацпроекта „Производительность труда“ за 2023 год разделили Краснодарский край, Московская, Оренбургская, Самарская и Челябинская области. Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности», — отмечено на сайте министерства.

В правительстве РФ сообщили, что также оценили охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительскую и кассовую дисциплины региональных команд. Свою роль сыграла информированность челябинцев и местных компаний о роли нацпроекта, запуск региональных мер поддержки и эффективность работы Регионального центра компетенций.

Итоговый рейтинг за 2023 год подготовят в декабре. К этому времени ведомство получит данные о росте производительности труда на предприятиях из расчетов Федеральной налоговой службы.

В федеральном рейтинге Челябинская область заняла второе место
В федеральном рейтинге Челябинская область заняла второе место

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Челябинская область вошла в число лидеров по показателю производительности труда. Согласно данным рейтинга Минэкономразвития РФ, регион занял второе место наравне с рядом других субъектов Федерации. «Второе место промежуточного рейтинга нацпроекта „Производительность труда“ за 2023 год разделили Краснодарский край, Московская, Оренбургская, Самарская и Челябинская области. Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности», — отмечено на сайте министерства. В правительстве РФ сообщили, что также оценили охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительскую и кассовую дисциплины региональных команд. Свою роль сыграла информированность челябинцев и местных компаний о роли нацпроекта, запуск региональных мер поддержки и эффективность работы Регионального центра компетенций. Итоговый рейтинг за 2023 год подготовят в декабре. К этому времени ведомство получит данные о росте производительности труда на предприятиях из расчетов Федеральной налоговой службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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