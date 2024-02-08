Челябинская область вошла в число лидеров по показателю производительности труда. Согласно данным рейтинга Минэкономразвития РФ, регион занял второе место наравне с рядом других субъектов Федерации.
«Второе место промежуточного рейтинга нацпроекта „Производительность труда“ за 2023 год разделили Краснодарский край, Московская, Оренбургская, Самарская и Челябинская области. Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики повышения производительности», — отмечено на сайте министерства.
В правительстве РФ сообщили, что также оценили охват предприятий мерами по обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительскую и кассовую дисциплины региональных команд. Свою роль сыграла информированность челябинцев и местных компаний о роли нацпроекта, запуск региональных мер поддержки и эффективность работы Регионального центра компетенций.
Итоговый рейтинг за 2023 год подготовят в декабре. К этому времени ведомство получит данные о росте производительности труда на предприятиях из расчетов Федеральной налоговой службы.
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