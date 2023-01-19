Челябинская область возглавила всероссийский производственный рейтинг

Челябинские команды наработали самые эффективные практики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла первое место во всероссийском рейтинге региональных центров компетенций в сфере производительности труда. Об этом 20 января URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона.

«Центр компетенций Челябинской области возглавил рейтинг региональных центров по итогам работы в 2022 году. Три региона-лидера „пришли к финишу“ с минимальным отрывом друг от друга: РЦК Челябинской области получил 8,66 балла, РЦК Краснодарского края — 8,57, РЦК Татарстана — 8,47», — заявили в пресс-службе.

Комментируя лидирующие позиции региона губернатор Алексей Текслер отметил, что в области работает комплекс мер по поддержки производств. По его словам, одной из таких мер является нацпроект «Производительность труда». Нацпроект решает не только производственные задачи и вопросы импортозамещения, но и увеличивает количество рабочих мест и повышает заработную плату.

«Главная цель нашего рейтинга — выявить те команды, которые наработали самые эффективные практики внедрения принципов бережливого производства в своем регионе. На них будут равняться коллеги из других РЦК», — отметил генедиректор Федерального центра компетенций Николай Соломон.

Центр компетенций Челябинской области был создан на базе регионального Фонда развития промышленности в 2019 году. Сегодня челябинский РЦК является полноценным центром экспертизы по повышению производительности труда в регионе, а его опыт вошел в федеральный список лучших практик нацпроекта, рекомендованных Минэкономразвития РФ к тиражированию в других российских субъектах.