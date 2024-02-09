09 февраля 2024

В Сургуте скорая спасла маленького ребенка благодаря экипажу ДПС

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, реанимация, скорая помощь
Скорая не могла проехать на вызов из-за высокой загруженности дорог Фото:

В Сургуте фельдшеры скорой помощи не могли добраться на вызов к 4-летнему ребенку из-за высокой загруженности дорог. Чтобы ускорить путь до пациента, медицинская бригада обратилась к экипажу ДПС. Благодаря этому решению ребенка удалось спасти, сообщает УГИБДД МВД России по ХМАО со ссылкой на скорую помощь.

«В связи с загруженностью дорог доехать до адреса было тяжело. В связи с этим было принято решение обратиться за помощью к экипажу ДПС, который находился на дежурстве по пути следования на вызов», — рассказали фельдшеры. В telegram-канале ГИБДД уточняется, что, благодаря сопровождению экипажа ДПС, ребенку удалось помочь.

Сообщается, что скорая помощь ехала на вызов мужчины, который сообщил о высокой температуре и судорогах у 4-летнего ребенка. Фельдшеры медицинской бригады выражают огромную благодарность экипажу ДПС номер 214.

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В Сургуте фельдшеры скорой помощи не могли добраться на вызов к 4-летнему ребенку из-за высокой загруженности дорог. Чтобы ускорить путь до пациента, медицинская бригада обратилась к экипажу ДПС. Благодаря этому решению ребенка удалось спасти, сообщает УГИБДД МВД России по ХМАО со ссылкой на скорую помощь. «В связи с загруженностью дорог доехать до адреса было тяжело. В связи с этим было принято решение обратиться за помощью к экипажу ДПС, который находился на дежурстве по пути следования на вызов», — рассказали фельдшеры. В telegram-канале ГИБДД уточняется, что, благодаря сопровождению экипажа ДПС, ребенку удалось помочь. Сообщается, что скорая помощь ехала на вызов мужчины, который сообщил о высокой температуре и судорогах у 4-летнего ребенка. Фельдшеры медицинской бригады выражают огромную благодарность экипажу ДПС номер 214.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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