Глава СК поручил возбудить дело из-за нападения собак на ребенка в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на школьницу в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«По факту нападения стаи безнадзорных собак на малолетнюю девочку в Нижнем Тагиле… Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России.
Инцидент произошел утром 10 февраля в Нижнем Тагиле. Стая собак напала на подростка, девочка пыталась убежать, но упала. От животных ее защитила проходящая мимо женщина. Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области выясняет обстоятельства дела.
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