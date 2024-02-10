10 февраля 2024

Глава СК поручил возбудить дело из-за нападения собак на ребенка в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин также поручил предоставить доклад о расследовании дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на школьницу в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту нападения стаи безнадзорных собак на малолетнюю девочку в Нижнем Тагиле… Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России.

Инцидент произошел утром 10 февраля в Нижнем Тагиле. Стая собак напала на подростка, девочка пыталась убежать, но упала. От животных ее защитила проходящая мимо женщина. Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области выясняет обстоятельства дела.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на школьницу в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По факту нападения стаи безнадзорных собак на малолетнюю девочку в Нижнем Тагиле… Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в telegram-канале Следственного комитета России. Инцидент произошел утром 10 февраля в Нижнем Тагиле. Стая собак напала на подростка, девочка пыталась убежать, но упала. От животных ее защитила проходящая мимо женщина. Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области выясняет обстоятельства дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...