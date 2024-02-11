11 февраля 2024

Власти Челябинска ужесточат контроль над УК не убирающими снег

Власти Челябинска ужесточат контроль над УК, не убирающими снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария водопровода. Тюмень, куча снега, куча льда
По данным мэрии, три компании нарушают нормы содержания дворов Фото:

Власти Челябинска из-за нарушений управляющих компаний намерены обращаться в Жилищную инспекцию и управление благоустройства. По данным мэрии, представленным 12 февраля на аппаратном совещании, в городе выявлены три компании, содержащие дворы в ненадлежащем состоянии.

«Не слышат, значит, будем обращаться в ГЖИ и управление благоустройства. Управляющая компания должна убирать и содержать — необходимо, чтобы она это делала», — заявила мэр Наталья Котова.

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов уточнил, что сейчас в городе установлены три управляющие компании, которые не содержат дворы в нормативном состоянии. При объезде города нарушения зафиксированы у компаний «Созвездие» (Советский район), «Ремжилзаказчик» (Центральный район) и «ДЭЗ Калининского района».

«Им выдаются предостережения и предписания о необходимости содержания дворовых территорий в нормативном формате. Как раз и будем на этой неделе проверять, какое количество техники у них работает и как исполняются предписания», — сообщил Астахов.

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Власти Челябинска из-за нарушений управляющих компаний намерены обращаться в Жилищную инспекцию и управление благоустройства. По данным мэрии, представленным 12 февраля на аппаратном совещании, в городе выявлены три компании, содержащие дворы в ненадлежащем состоянии. «Не слышат, значит, будем обращаться в ГЖИ и управление благоустройства. Управляющая компания должна убирать и содержать — необходимо, чтобы она это делала», — заявила мэр Наталья Котова. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов уточнил, что сейчас в городе установлены три управляющие компании, которые не содержат дворы в нормативном состоянии. При объезде города нарушения зафиксированы у компаний «Созвездие» (Советский район), «Ремжилзаказчик» (Центральный район) и «ДЭЗ Калининского района». «Им выдаются предостережения и предписания о необходимости содержания дворовых территорий в нормативном формате. Как раз и будем на этой неделе проверять, какое количество техники у них работает и как исполняются предписания», — сообщил Астахов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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