Власти Челябинска ужесточат контроль над УК, не убирающими снег

По данным мэрии, три компании нарушают нормы содержания дворов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Челябинска из-за нарушений управляющих компаний намерены обращаться в Жилищную инспекцию и управление благоустройства. По данным мэрии, представленным 12 февраля на аппаратном совещании, в городе выявлены три компании, содержащие дворы в ненадлежащем состоянии.

«Не слышат, значит, будем обращаться в ГЖИ и управление благоустройства. Управляющая компания должна убирать и содержать — необходимо, чтобы она это делала», — заявила мэр Наталья Котова.

Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов уточнил, что сейчас в городе установлены три управляющие компании, которые не содержат дворы в нормативном состоянии. При объезде города нарушения зафиксированы у компаний «Созвездие» (Советский район), «Ремжилзаказчик» (Центральный район) и «ДЭЗ Калининского района».

«Им выдаются предостережения и предписания о необходимости содержания дворовых территорий в нормативном формате. Как раз и будем на этой неделе проверять, какое количество техники у них работает и как исполняются предписания», — сообщил Астахов.