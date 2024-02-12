Екатеринбурженка отомстила коллеге, расплатившись ее картой в интернет-магазине

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Сотрудница сетевого магазина решила отомстить коллеге, из-за которой ее лишили премии Фото:

В Екатеринбурге сотрудница сетевого магазина отомстила коллеге, из-за которой ее лишили премии. Она заказала на Wildberries товары на 10 тысяч рублей и расплатилась ее карточкой, рассказали URA.RU в городском управлении МВД.

«Одна из сотрудниц забыла убрать товар в холодильник. Продукты испортились и отправились в помойку вместе с премией всех, кто работал в тот день. Одна из продавщиц, 18-летняя студентка, решила, что виновница должна компенсировать ей убытки», — рассказывают в полиции.

Тогда она заказала постельное белье, фен, халат, тапочки, брюки и фигурку «Pop» на Wildberries и оплатила заказ карточкой коллеги, предварительно подсмотрев пин-код. Теперь ей грозит уголовная ответственность, девушка находится под подпиской о невыезде.

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В Екатеринбурге сотрудница сетевого магазина отомстила коллеге, из-за которой ее лишили премии. Она заказала на Wildberries товары на 10 тысяч рублей и расплатилась ее карточкой, рассказали URA.RU в городском управлении МВД. «Одна из сотрудниц забыла убрать товар в холодильник. Продукты испортились и отправились в помойку вместе с премией всех, кто работал в тот день. Одна из продавщиц, 18-летняя студентка, решила, что виновница должна компенсировать ей убытки», — рассказывают в полиции. Тогда она заказала постельное белье, фен, халат, тапочки, брюки и фигурку «Pop» на Wildberries и оплатила заказ карточкой коллеги, предварительно подсмотрев пин-код. Теперь ей грозит уголовная ответственность, девушка находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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