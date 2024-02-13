Уральские таможенники фиксируют рост экспорта в Африку

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Уральские таможенники передали 33 тысячи пар обуви в социальные учреждения. Челябинск, туранов эдуард, склад таможни
Поставки готовой продукции из злаков в Африку увеличились в 7 раз Фото:

Уральские таможенники фиксируют рост взаимной торговли между предприятиями региона и странами Африки. Такая информация появилась в соцсетях.

«Одним из самых популярных уральских товаров в Африке стали готовые продукты из злаков, муки и крахмала. Их поставки увеличились в 7 раз: 260 тонн», — сообщают в telegram-канале Федеральной таможенной службы «ProТаможню».

Также отмечено, что в 2023 году в Африку впервые отправилась крупная партия злаков более — 11 тысяч тонн на сумму 3,6 миллиона долларов. Кроме того, осуществлены первые экспортные поставки уральских алкогольных и безалкогольных напитков, ваты, войлока, фетра и пряжи.

Из Африки на Урал в 2023 году впервые было привезено почти 50 тонн фруктов и орехов и более 18 тонн ковров. В двукратном размере увеличился импорт одежды из Африки на Урал.

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Уральские таможенники фиксируют рост взаимной торговли между предприятиями региона и странами Африки. Такая информация появилась в соцсетях. «Одним из самых популярных уральских товаров в Африке стали готовые продукты из злаков, муки и крахмала. Их поставки увеличились в 7 раз: 260 тонн», — сообщают в telegram-канале Федеральной таможенной службы «ProТаможню». Также отмечено, что в 2023 году в Африку впервые отправилась крупная партия злаков более — 11 тысяч тонн на сумму 3,6 миллиона долларов. Кроме того, осуществлены первые экспортные поставки уральских алкогольных и безалкогольных напитков, ваты, войлока, фетра и пряжи. Из Африки на Урал в 2023 году впервые было привезено почти 50 тонн фруктов и орехов и более 18 тонн ковров. В двукратном размере увеличился импорт одежды из Африки на Урал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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