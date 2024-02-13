Уральские таможенники фиксируют рост экспорта в Африку

Уральские таможенники фиксируют рост взаимной торговли между предприятиями региона и странами Африки. Такая информация появилась в соцсетях.
«Одним из самых популярных уральских товаров в Африке стали готовые продукты из злаков, муки и крахмала. Их поставки увеличились в 7 раз: 260 тонн», — сообщают в telegram-канале Федеральной таможенной службы «ProТаможню».
Также отмечено, что в 2023 году в Африку впервые отправилась крупная партия злаков более — 11 тысяч тонн на сумму 3,6 миллиона долларов. Кроме того, осуществлены первые экспортные поставки уральских алкогольных и безалкогольных напитков, ваты, войлока, фетра и пряжи.
Из Африки на Урал в 2023 году впервые было привезено почти 50 тонн фруктов и орехов и более 18 тонн ковров. В двукратном размере увеличился импорт одежды из Африки на Урал.
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