В Перми из-за замечания на улице убили мужчину

Расследованием уголовного дела занимаются следователи пермского управления СКР Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 37-летнего мужчину убили после того, как он сделал замечание молодому человеку на улице. Погибшему не понравилось, что молодой человек громко кричал матом и он пытался приструнить его.

«Вечером 26 января по ул. Уссурийская в Орджоникидзевском районе Перми шла компания молодых людей. Один из них вел себя вызывающе и громко ругался. Проходившему мимо 37-летнему пермяку это не понравилось, он сделал парню замечание. В ответ молодой человек набросился на пермяка и сначала ударил его по лицу, а позже дважды пнул ногой по голове. После этого компания молодых людей сбежала с места избиения. Жена и приятель пострадавшего отвели его домой», — сообщает «КП-Пермь». К утру пермяку стало плохо, ему вызвали скорую помощь, но он скончался до приезда медиков.

По данным СУ СК по Пермскому краю, в отношении 25-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На время следствия он был отправлен в СИЗО. Известно, что ранее обвиняемый трижды привлекался к уголовной ответственности за драки. Своей вины в убийстве он не признает.