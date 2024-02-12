12 февраля 2024

Роспотребнадзор ХМАО предъявил претензии Utair из-за ошибок при продаже билетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, пилот, ютэир, боинг 767, ютейр
Роспотребнадзор ХМАО потребовал от Utair устранить нарушения прав пассажиров Фото:

Роспотребнадзор вынес три предостережения авиакомпании Utair из-за случаев овербукинга — продажи большего количества билетов, чем мест в самолете. Ведомство потребовало устранить нарушения.

«По результатам мониторинга СМИ сотрудниками Роспотребнадзора по ХМАО был выявлен ряд случаев, указывающих на нарушения в области защиты прав потребителей авиакомпанией Utair при оказании услуг по перевозке пассажиров в январе — феврале 2024 г. В адрес авиакомпании внесено три предостережения с предложениями устранить нарушения в области защиты прав потребителей и не допускать подобного в дальнейшем», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что пассажира рейса Utair с билетом не пустили в самолет из-за проблем с отсутствием свободных мест на борту. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура.

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Роспотребнадзор вынес три предостережения авиакомпании Utair из-за случаев овербукинга — продажи большего количества билетов, чем мест в самолете. Ведомство потребовало устранить нарушения. «По результатам мониторинга СМИ сотрудниками Роспотребнадзора по ХМАО был выявлен ряд случаев, указывающих на нарушения в области защиты прав потребителей авиакомпанией Utair при оказании услуг по перевозке пассажиров в январе — феврале 2024 г. В адрес авиакомпании внесено три предостережения с предложениями устранить нарушения в области защиты прав потребителей и не допускать подобного в дальнейшем», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что пассажира рейса Utair с билетом не пустили в самолет из-за проблем с отсутствием свободных мест на борту. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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