Роспотребнадзор ХМАО предъявил претензии Utair из-за ошибок при продаже билетов

Роспотребнадзор вынес три предостережения авиакомпании Utair из-за случаев овербукинга — продажи большего количества билетов, чем мест в самолете. Ведомство потребовало устранить нарушения.
«По результатам мониторинга СМИ сотрудниками Роспотребнадзора по ХМАО был выявлен ряд случаев, указывающих на нарушения в области защиты прав потребителей авиакомпанией Utair при оказании услуг по перевозке пассажиров в январе — феврале 2024 г. В адрес авиакомпании внесено три предостережения с предложениями устранить нарушения в области защиты прав потребителей и не допускать подобного в дальнейшем», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что пассажира рейса Utair с билетом не пустили в самолет из-за проблем с отсутствием свободных мест на борту. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура.
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