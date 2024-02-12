Общество Транспорт Роспотребнадзор ХМАО предъявил претензии Utair из-за ошибок при продаже билетов 13 февраля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 + Роспотребнадзор ХМАО потребовал от Utair устранить нарушения прав пассажиров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Роспотребнадзор вынес три предостережения авиакомпании Utair из-за случаев овербукинга — продажи большего количества билетов, чем мест в самолете. Ведомство потребовало устранить нарушения. «По результатам мониторинга СМИ сотрудниками Роспотребнадзора по ХМАО был выявлен ряд случаев, указывающих на нарушения в области защиты прав потребителей авиакомпанией Utair при оказании услуг по перевозке пассажиров в январе — феврале 2024 г. В адрес авиакомпании внесено три предостережения с предложениями устранить нарушения в области защиты прав потребителей и не допускать подобного в дальнейшем», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что пассажира рейса Utair с билетом не пустили в самолет из-за проблем с отсутствием свободных мест на борту. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура. Роспотребнадзор вынес три предостережения авиакомпании Utair из-за случаев овербукинга — продажи большего количества билетов, чем мест в самолете. Ведомство потребовало устранить нарушения. «По результатам мониторинга СМИ сотрудниками Роспотребнадзора по ХМАО был выявлен ряд случаев, указывающих на нарушения в области защиты прав потребителей авиакомпанией Utair при оказании услуг по перевозке пассажиров в январе — феврале 2024 г. В адрес авиакомпании внесено три предостережения с предложениями устранить нарушения в области защиты прав потребителей и не допускать подобного в дальнейшем», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что пассажира рейса Utair с билетом не пустили в самолет из-за проблем с отсутствием свободных мест на борту. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям