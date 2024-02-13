Житель ХМАО порезал ножом лицо своей подруге

Житель Радужного в пьяном состоянии ударил свою сожительницу ножом в лицо. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщается в картотеке суда.
«Будучи в состоянии опьянения, в ходе ссоры с сожительницей, возникшей на почве личных неприязненных отношений, […] используя нож хозяйственно-бытового назначения в качестве оружия нанес один удар по носу и два удара по ногам», — сообщается в картотеке. После полученного увечья женщине требуется косметическая операция.
Суд признал виновным югорчанина в преступлении по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему назначили три года лишения свободы условно.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Суд также назначил виновнику конфликта три года условно.
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