Житель ХМАО порезал ножом лицо своей подруге

13 февраля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Югорчанин ударил ножом в лицо свою знакомую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Радужного в пьяном состоянии ударил свою сожительницу ножом в лицо. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщается в картотеке суда. «Будучи в состоянии опьянения, в ходе ссоры с сожительницей, возникшей на почве личных неприязненных отношений, […] используя нож хозяйственно-бытового назначения в качестве оружия нанес один удар по носу и два удара по ногам», — сообщается в картотеке. После полученного увечья женщине требуется косметическая операция. Суд признал виновным югорчанина в преступлении по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему назначили три года лишения свободы условно. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Суд также назначил виновнику конфликта три года условно.

Житель Радужного в пьяном состоянии ударил свою сожительницу ножом в лицо. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, сообщается в картотеке суда. «Будучи в состоянии опьянения, в ходе ссоры с сожительницей, возникшей на почве личных неприязненных отношений, […] используя нож хозяйственно-бытового назначения в качестве оружия нанес один удар по носу и два удара по ногам», — сообщается в картотеке. После полученного увечья женщине требуется косметическая операция. Суд признал виновным югорчанина в преступлении по статье 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему назначили три года лишения свободы условно. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчины устроили поножовщину из-за девушки. Суд также назначил виновнику конфликта три года условно.