13 февраля 2024

Пермский суд наказал бутлегеров за поддельный алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Банда подделывала алкоголь в 2022 году Фото:

Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор банде бутлегеров, которые производили контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

«В отношении 6 членов организованной преступной группы постановлен обвинительный приговор. Соучастники признаны виновными в производстве, хранении немаркированной алкогольной продукции, в незаконном использовании чужого товарного знака, в хранении спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», — сказано в сообщении.

Уточняется, что банда начала подделывать алкоголь в 2022 году. Пермяками руководил житель республики Северная Осетия. За пол года группа сделала 69 тысяч бутылок контрафактной продукции и подготовила еще 11 тысяч литров сырья, которые можно было продать за 700 тысяч рублей. Суд приговорил одного из них к пяти годам условного лишения свободы и штрафу — 500 тысяч рублей. Двоих отправили на 2 года и 7 месяцев в колонию общего режима. Остальным назначили принудительные работы. Приговор в законную силу не вступил.

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Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор банде бутлегеров, которые производили контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда. «В отношении 6 членов организованной преступной группы постановлен обвинительный приговор. Соучастники признаны виновными в производстве, хранении немаркированной алкогольной продукции, в незаконном использовании чужого товарного знака, в хранении спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», — сказано в сообщении. Уточняется, что банда начала подделывать алкоголь в 2022 году. Пермяками руководил житель республики Северная Осетия. За пол года группа сделала 69 тысяч бутылок контрафактной продукции и подготовила еще 11 тысяч литров сырья, которые можно было продать за 700 тысяч рублей. Суд приговорил одного из них к пяти годам условного лишения свободы и штрафу — 500 тысяч рублей. Двоих отправили на 2 года и 7 месяцев в колонию общего режима. Остальным назначили принудительные работы. Приговор в законную силу не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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