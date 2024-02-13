Пермский суд наказал бутлегеров за поддельный алкоголь

14 февраля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Банда подделывала алкоголь в 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор банде бутлегеров, которые производили контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда. «В отношении 6 членов организованной преступной группы постановлен обвинительный приговор. Соучастники признаны виновными в производстве, хранении немаркированной алкогольной продукции, в незаконном использовании чужого товарного знака, в хранении спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», — сказано в сообщении. Уточняется, что банда начала подделывать алкоголь в 2022 году. Пермяками руководил житель республики Северная Осетия. За пол года группа сделала 69 тысяч бутылок контрафактной продукции и подготовила еще 11 тысяч литров сырья, которые можно было продать за 700 тысяч рублей. Суд приговорил одного из них к пяти годам условного лишения свободы и штрафу — 500 тысяч рублей. Двоих отправили на 2 года и 7 месяцев в колонию общего режима. Остальным назначили принудительные работы. Приговор в законную силу не вступил.

Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор банде бутлегеров, которые производили контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда. «В отношении 6 членов организованной преступной группы постановлен обвинительный приговор. Соучастники признаны виновными в производстве, хранении немаркированной алкогольной продукции, в незаконном использовании чужого товарного знака, в хранении спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», — сказано в сообщении. Уточняется, что банда начала подделывать алкоголь в 2022 году. Пермяками руководил житель республики Северная Осетия. За пол года группа сделала 69 тысяч бутылок контрафактной продукции и подготовила еще 11 тысяч литров сырья, которые можно было продать за 700 тысяч рублей. Суд приговорил одного из них к пяти годам условного лишения свободы и штрафу — 500 тысяч рублей. Двоих отправили на 2 года и 7 месяцев в колонию общего режима. Остальным назначили принудительные работы. Приговор в законную силу не вступил.