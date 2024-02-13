В Челябинске отменили популярную маршрутку

14 февраля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Маршрут переведут на регулируемый тариф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске перестала ходить популярная маршрутка №91 «ТК „Молния“ — Поселок Градский прииск», которая соединяла три городских района. В региональном миндоре URA.RU подтвердили, что перевозчик ООО «Автобан» заявил о досрочном прекращении обязательств и предложили альтернативный выход. «29 января от перевозчика поступило заявление о досрочном прекращении свидетельства. В соответствии с ФЗ-220 перевозчик обязан осуществлять перевозки в течение 90 дней со дня поступления заявления в Министерство, то есть до 1 мая. В случае прекращения ООО „Автобан“ перевозок по маршруту будет осуществлен перевод маршрута на регулируемый тариф в более ранние сроки с определением перевозчика по результатам конкурсных процедур», — уточнили URA.RU в пресс-службе миндора. В ведомстве пояснили, что маршрутка №91 соединяла Ленинский и Тракторозаводский районы с северо-западом города. Обслуживанием маршрута занималась компания «Автобан», свидетельство которой действует до 8 октября 2024 года. Перевод маршрута на регулируемый тариф был запланирован после окончания действия документа, однако сейчас произойдет раньше.

В Челябинске перестала ходить популярная маршрутка №91 «ТК „Молния“ — Поселок Градский прииск», которая соединяла три городских района. В региональном миндоре URA.RU подтвердили, что перевозчик ООО «Автобан» заявил о досрочном прекращении обязательств и предложили альтернативный выход. «29 января от перевозчика поступило заявление о досрочном прекращении свидетельства. В соответствии с ФЗ-220 перевозчик обязан осуществлять перевозки в течение 90 дней со дня поступления заявления в Министерство, то есть до 1 мая. В случае прекращения ООО „Автобан“ перевозок по маршруту будет осуществлен перевод маршрута на регулируемый тариф в более ранние сроки с определением перевозчика по результатам конкурсных процедур», — уточнили URA.RU в пресс-службе миндора. В ведомстве пояснили, что маршрутка №91 соединяла Ленинский и Тракторозаводский районы с северо-западом города. Обслуживанием маршрута занималась компания «Автобан», свидетельство которой действует до 8 октября 2024 года. Перевод маршрута на регулируемый тариф был запланирован после окончания действия документа, однако сейчас произойдет раньше.