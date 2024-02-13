13 февраля 2024

Организатор конкурса красоты в ХМАО ищет депутата в члены жюри

© Служба новостей «URA.RU»
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Организатор конкурса красоты в ХМАО ищет депутата, который будет оценивать девушек в жюри Фото:

Организатор конкурса красоты в ХМАО Элиза Аюпова ищет депутата, который будет оценивать девушек в качестве члена жюри. Кандидат должен быть женат, сообщила Аюпова в эфире «Русское радио».

«Кандидат в жюри должен быть успешным и женат. Было бы радостно видеть депутата окружной или городской Думы», — заявила Аюпова.

Конкурс будет проходить в Ханты-Мансийске весной. Участницы продемонстрируют свои таланты и продефилируют по подиуму в купальниках.

Также в ХМАО ищут юных жительниц от трех до 16 лет для участия в детском конкурсе красоты, который пройдет летом в Сочи. Конкурсанткам предстоит продефилировать на подиуме, обучиться актерскому мастерству и показать свой талант.

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Организатор конкурса красоты в ХМАО Элиза Аюпова ищет депутата, который будет оценивать девушек в качестве члена жюри. Кандидат должен быть женат, сообщила Аюпова в эфире «Русское радио». «Кандидат в жюри должен быть успешным и женат. Было бы радостно видеть депутата окружной или городской Думы», — заявила Аюпова. Конкурс будет проходить в Ханты-Мансийске весной. Участницы продемонстрируют свои таланты и продефилируют по подиуму в купальниках. Также в ХМАО ищут юных жительниц от трех до 16 лет для участия в детском конкурсе красоты, который пройдет летом в Сочи. Конкурсанткам предстоит продефилировать на подиуме, обучиться актерскому мастерству и показать свой талант.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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