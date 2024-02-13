Организатор конкурса красоты в ХМАО ищет депутата в члены жюри

Организатор конкурса красоты в ХМАО Элиза Аюпова ищет депутата, который будет оценивать девушек в качестве члена жюри. Кандидат должен быть женат, сообщила Аюпова в эфире «Русское радио».
«Кандидат в жюри должен быть успешным и женат. Было бы радостно видеть депутата окружной или городской Думы», — заявила Аюпова.
Конкурс будет проходить в Ханты-Мансийске весной. Участницы продемонстрируют свои таланты и продефилируют по подиуму в купальниках.
Также в ХМАО ищут юных жительниц от трех до 16 лет для участия в детском конкурсе красоты, который пройдет летом в Сочи. Конкурсанткам предстоит продефилировать на подиуме, обучиться актерскому мастерству и показать свой талант.
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