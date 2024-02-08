Юных жительниц ХМАО зовут на детский конкурс красоты в Сочи

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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
На конкурс красоты «Маленькая Мисс Россия 2024» могут подать заявки девочки в возрасте от 3-х до 16-ти лет Фото:

Жительниц из ХМАО в возрасте от трех до 16 лет зовут принять участие в детском конкурсе красоты «Маленькая Мисс Россия-2024», который пройдет летом в Сочи. Конкурсанткам предстоит продефилировать на подиуме, обучиться актерскому мастерству и показать свой талант. Информация об этом размещена на сайте конкурса.

«Конкурс является стартовой площадкой для юных дарований в сфере моды, рекламы и кино. Оценивать конкурс будет авторитетное жюри, в состав которого входят представители шоу-бизнеса, культуры и моды России. Во время подготовки участниц ждут мастер-классы от известных людей в fashion-индустрии, работа с профессиональными стилистами и визажистами, с постановщиком дефиле и хореографами, а также модные показы одежды», — говорится на сайте.

Победительница конкурса получит корону и приглашение на международный детский конкурс красоты, который состоится в 2025 году. Ее выберут путем голосования.

В 2022 году жительница Октябрьского района ХМАО Сафия Саргсян получила титул «Маленькая Мисс Россия» в возрастной категории 3-4 года. Девочке удалось поразить жюри своей харизматичностью.

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Жительниц из ХМАО в возрасте от трех до 16 лет зовут принять участие в детском конкурсе красоты «Маленькая Мисс Россия-2024», который пройдет летом в Сочи. Конкурсанткам предстоит продефилировать на подиуме, обучиться актерскому мастерству и показать свой талант. Информация об этом размещена на сайте конкурса. «Конкурс является стартовой площадкой для юных дарований в сфере моды, рекламы и кино. Оценивать конкурс будет авторитетное жюри, в состав которого входят представители шоу-бизнеса, культуры и моды России. Во время подготовки участниц ждут мастер-классы от известных людей в fashion-индустрии, работа с профессиональными стилистами и визажистами, с постановщиком дефиле и хореографами, а также модные показы одежды», — говорится на сайте. Победительница конкурса получит корону и приглашение на международный детский конкурс красоты, который состоится в 2025 году. Ее выберут путем голосования. В 2022 году жительница Октябрьского района ХМАО Сафия Саргсян получила титул «Маленькая Мисс Россия» в возрастной категории 3-4 года. Девочке удалось поразить жюри своей харизматичностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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