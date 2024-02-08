Юных жительниц ХМАО зовут на детский конкурс красоты в Сочи

08 февраля 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

На конкурс красоты «Маленькая Мисс Россия 2024» могут подать заявки девочки в возрасте от 3-х до 16-ти лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительниц из ХМАО в возрасте от трех до 16 лет зовут принять участие в детском конкурсе красоты «Маленькая Мисс Россия-2024», который пройдет летом в Сочи. Конкурсанткам предстоит продефилировать на подиуме, обучиться актерскому мастерству и показать свой талант. Информация об этом размещена на сайте конкурса. «Конкурс является стартовой площадкой для юных дарований в сфере моды, рекламы и кино. Оценивать конкурс будет авторитетное жюри, в состав которого входят представители шоу-бизнеса, культуры и моды России. Во время подготовки участниц ждут мастер-классы от известных людей в fashion-индустрии, работа с профессиональными стилистами и визажистами, с постановщиком дефиле и хореографами, а также модные показы одежды», — говорится на сайте.



Победительница конкурса получит корону и приглашение на международный детский конкурс красоты, который состоится в 2025 году. Ее выберут путем голосования.



В 2022 году жительница Октябрьского района ХМАО Сафия Саргсян получила титул «Маленькая Мисс Россия» в возрастной категории 3-4 года. Девочке удалось поразить жюри своей харизматичностью.

Жительниц из ХМАО в возрасте от трех до 16 лет зовут принять участие в детском конкурсе красоты «Маленькая Мисс Россия-2024», который пройдет летом в Сочи. Конкурсанткам предстоит продефилировать на подиуме, обучиться актерскому мастерству и показать свой талант. Информация об этом размещена на сайте конкурса. «Конкурс является стартовой площадкой для юных дарований в сфере моды, рекламы и кино. Оценивать конкурс будет авторитетное жюри, в состав которого входят представители шоу-бизнеса, культуры и моды России. Во время подготовки участниц ждут мастер-классы от известных людей в fashion-индустрии, работа с профессиональными стилистами и визажистами, с постановщиком дефиле и хореографами, а также модные показы одежды», — говорится на сайте. Победительница конкурса получит корону и приглашение на международный детский конкурс красоты, который состоится в 2025 году. Ее выберут путем голосования. В 2022 году жительница Октябрьского района ХМАО Сафия Саргсян получила титул «Маленькая Мисс Россия» в возрастной категории 3-4 года. Девочке удалось поразить жюри своей харизматичностью.