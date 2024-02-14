Перестрелка в центре Москвы с участием ДПС попала на видео

В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга из пистолетов. Инцидент попал на видео, сообщает telegram-канал Readovka.
«В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга на расстоянии нескольких метров. Дуэлянты практически не пытались спрятаться от пуль», — сообщается в telegram-канале. На видео показано, что в конфликте задействованы минимум четыре человека, а мужчины вышли на проезжую часть.
Позже появились сотрудники полиции и так же достали пистолеты. По информации канала, мужчина, начавший стрельбу, задержан.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Московской области, чтобы узнать подробнее о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.
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