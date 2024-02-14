Перестрелка в центре Москвы с участием ДПС попала на видео

15 февраля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Мужчины устроили перестрелку в центре Москвы Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга из пистолетов. Инцидент попал на видео, сообщает telegram-канал Readovka. «В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга на расстоянии нескольких метров. Дуэлянты практически не пытались спрятаться от пуль», — сообщается в telegram-канале. На видео показано, что в конфликте задействованы минимум четыре человека, а мужчины вышли на проезжую часть. Позже появились сотрудники полиции и так же достали пистолеты. По информации канала, мужчина, начавший стрельбу, задержан. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Московской области, чтобы узнать подробнее о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.

В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга из пистолетов. Инцидент попал на видео, сообщает telegram-канал Readovka. «В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга на расстоянии нескольких метров. Дуэлянты практически не пытались спрятаться от пуль», — сообщается в telegram-канале. На видео показано, что в конфликте задействованы минимум четыре человека, а мужчины вышли на проезжую часть. Позже появились сотрудники полиции и так же достали пистолеты. По информации канала, мужчина, начавший стрельбу, задержан. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Московской области, чтобы узнать подробнее о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.