14 февраля 2024

Перестрелка в центре Москвы с участием ДПС попала на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины устроили перестрелку в центре Москвы Фото:

В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга из пистолетов. Инцидент попал на видео, сообщает telegram-канал Readovka.

«В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга на расстоянии нескольких метров. Дуэлянты практически не пытались спрятаться от пуль», — сообщается в telegram-канале. На видео показано, что в конфликте задействованы минимум четыре человека, а мужчины вышли на проезжую часть.

Позже появились сотрудники полиции и так же достали пистолеты. По информации канала, мужчина, начавший стрельбу, задержан.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Московской области, чтобы узнать подробнее о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.

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В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга из пистолетов. Инцидент попал на видео, сообщает telegram-канал Readovka. «В центре Москвы мужчины начали стрелять друг в друга на расстоянии нескольких метров. Дуэлянты практически не пытались спрятаться от пуль», — сообщается в telegram-канале. На видео показано, что в конфликте задействованы минимум четыре человека, а мужчины вышли на проезжую часть. Позже появились сотрудники полиции и так же достали пистолеты. По информации канала, мужчина, начавший стрельбу, задержан. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Московской области, чтобы узнать подробнее о ситуации. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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