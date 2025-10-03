С 1 марта 2026 года российскую отрасль такси ждут кардинальные изменения из-за новых требований по локализации, которые могут оставить без работы сотни тысяч водителей и спровоцировать резкий рост цен. Об этом в интервью заявил председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков.
«Мы все привыкли ездить комфортно, безопасно, но у нас такой автомобиль не выпускается. К сожалению, у нас жалкое подобие китайского дешевого автопрома», — заявил Андрей Попков для Радио 1.
Главный вызов для отрасли— водители на личных автомобилях, чьи машины не соответствуют новым нормам. Таксопарки рискуют потерять тысячи автомобилей при выходе из лизинга. По словам эксперта, российский автопром не предлагает решений, отвечающих базовым требованиям к комфорту и надежности.
Попков подчеркнул, что такси нужен специально разработанный для круглосуточной работы автомобиль — просторный, безопасный и с большим ресурсом. «Сделайте нормальный автомобиль для такси, чтобы он был надежный, ремонтопригодный», — призвал он.
По мнению председателя профсоюза, для создания доступного и надежного таксомотора необходима политическая воля и приказ сверху. Без этого отрасль рискует потерять до 200 тысяч водителей, а дефицит машин приведет к резкому росту цен для пассажиров.
С 1 марта 2026 года в России вступит в силу закон о локализации такси, из-за которого появился риск сокращения рынка, а также увеличения цены на поездки до 30%. Требования закона считаются экспертами невыполнимыми. Иномарки окажутся под запретом для таксистов, в то время как покупка отечественного транспорта кажется бессмысленной тратой денег. Чем грозит реформа и как она изменит рынок перевозок — в материале URA.RU.
