14 февраля 2024

В Свердловской области не хватает дворников и врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, лопата, снег, непогода, снегопад, улица, дворники с лопатой
Дефицит кадров сильнее всего наблюдается в сфере уборки и медицине Фото:

В Свердловской области проще всего устроиться на работу дворником, конкуренция в этой сфере одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,6 резюме. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru.

«На вакансию дворника в Свердловской области приходится 0,6% резюме. Платить таким специалистам готовы 22 989 — 40 230 рублей», — говорится в сообщении. Дворники требуются в компании из самых разных сфер: от детских садов, ритейла, автоцентров, до заводов и строительных организаций.

На втором месте по соотношению спроса и предложения находится вакансия врача с показателем 0,7% резюме. Диапазон зарплат в этой сфере 60 000 — 114 943 рублей. В поиске врачей в основном находятся государственные больницы.

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В Свердловской области проще всего устроиться на работу дворником, конкуренция в этой сфере одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,6 резюме. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru. «На вакансию дворника в Свердловской области приходится 0,6% резюме. Платить таким специалистам готовы 22 989 — 40 230 рублей», — говорится в сообщении. Дворники требуются в компании из самых разных сфер: от детских садов, ритейла, автоцентров, до заводов и строительных организаций. На втором месте по соотношению спроса и предложения находится вакансия врача с показателем 0,7% резюме. Диапазон зарплат в этой сфере 60 000 — 114 943 рублей. В поиске врачей в основном находятся государственные больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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