Общество Образование В Свердловской области не хватает дворников и врачей 15 февраля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 + Дефицит кадров сильнее всего наблюдается в сфере уборки и медицине Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области проще всего устроиться на работу дворником, конкуренция в этой сфере одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,6 резюме. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru. «На вакансию дворника в Свердловской области приходится 0,6% резюме. Платить таким специалистам готовы 22 989 — 40 230 рублей», — говорится в сообщении. Дворники требуются в компании из самых разных сфер: от детских садов, ритейла, автоцентров, до заводов и строительных организаций. На втором месте по соотношению спроса и предложения находится вакансия врача с показателем 0,7% резюме. Диапазон зарплат в этой сфере 60 000 — 114 943 рублей. В поиске врачей в основном находятся государственные больницы. В Свердловской области проще всего устроиться на работу дворником, конкуренция в этой сфере одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,6 резюме. Об этом рассказали в пресс-службе hh.ru. «На вакансию дворника в Свердловской области приходится 0,6% резюме. Платить таким специалистам готовы 22 989 — 40 230 рублей», — говорится в сообщении. Дворники требуются в компании из самых разных сфер: от детских садов, ритейла, автоцентров, до заводов и строительных организаций. На втором месте по соотношению спроса и предложения находится вакансия врача с показателем 0,7% резюме. Диапазон зарплат в этой сфере 60 000 — 114 943 рублей. В поиске врачей в основном находятся государственные больницы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям