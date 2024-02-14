Правительство ХМАО переназначило ректора СурГУ на новый срок

15 февраля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Ректор СурГУ Сергей Косенок переназначен на новый срок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Ханты-Мансийского автономного округа переназначили на новый срок ректора «Сургутского государственного университета» Сергея Косенка. Руководитель вуза занимает свою должность с 2010 года. Распоряжение о кадровых назначениях в сфере образования и культуры опубликованы на сайте правительства Югры. «Проект распоряжения предлагается назначить на должность ректора бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутский государственный университет“ Косенка Сергея Михайловича. Косенок С. М. является действующим руководителем бюджетного учреждения <…>, переназначается на новый срок», — сообщается в постановлении правительства. Кроме того, на прежние должности переназначены директор «Технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийска» Алексей Сарабаров и руководитель «Сургутской школы с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ» Валентина Цыганкова. В Ханты-Мансийском «Музее геологии, нефти и газа» на руководящей должности остается Александр Паньков, вступивший в должность в 2021 году. Также на новый срок переназначены директор «Базы авиационной и наземной охраны лесов» Иван Шевцов и руководитель «Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Алферова. Ранее URA.RU писало о том, что власти Югры переназначили на новый срок руководителей образовательных учреждений округа. Решение коснулось директоров школы-интерната в Березово и политехнического колледжа в Нижневартовске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа переназначили на новый срок ректора «Сургутского государственного университета» Сергея Косенка. Руководитель вуза занимает свою должность с 2010 года. Распоряжение о кадровых назначениях в сфере образования и культуры опубликованы на сайте правительства Югры. «Проект распоряжения предлагается назначить на должность ректора бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутский государственный университет“ Косенка Сергея Михайловича. Косенок С. М. является действующим руководителем бюджетного учреждения <…>, переназначается на новый срок», — сообщается в постановлении правительства. Кроме того, на прежние должности переназначены директор «Технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийска» Алексей Сарабаров и руководитель «Сургутской школы с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ» Валентина Цыганкова. В Ханты-Мансийском «Музее геологии, нефти и газа» на руководящей должности остается Александр Паньков, вступивший в должность в 2021 году. Также на новый срок переназначены директор «Базы авиационной и наземной охраны лесов» Иван Шевцов и руководитель «Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Алферова. Ранее URA.RU писало о том, что власти Югры переназначили на новый срок руководителей образовательных учреждений округа. Решение коснулось директоров школы-интерната в Березово и политехнического колледжа в Нижневартовске.