14 февраля 2024

Правительство ХМАО переназначило ректора СурГУ на новый срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель в городе. Сургут, сургу, город сургут, часовня святой татьяны, памятник кириллу и мефодию, сургутский государственный университет
Ректор СурГУ Сергей Косенок переназначен на новый срок Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа переназначили на новый срок ректора «Сургутского государственного университета» Сергея Косенка. Руководитель вуза занимает свою должность с 2010 года. Распоряжение о кадровых назначениях в сфере образования и культуры опубликованы на сайте правительства Югры.

«Проект распоряжения предлагается назначить на должность ректора бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутский государственный университет“ Косенка Сергея Михайловича. Косенок С. М. является действующим руководителем бюджетного учреждения <…>, переназначается на новый срок», — сообщается в постановлении правительства.

Кроме того, на прежние должности переназначены директор «Технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийска» Алексей Сарабаров и руководитель «Сургутской школы с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ» Валентина Цыганкова. В Ханты-Мансийском «Музее геологии, нефти и газа» на руководящей должности остается Александр Паньков, вступивший в должность в 2021 году. Также на новый срок переназначены директор «Базы авиационной и наземной охраны лесов» Иван Шевцов и руководитель «Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Алферова.

Ранее URA.RU писало о том, что власти Югры переназначили на новый срок руководителей образовательных учреждений округа. Решение коснулось директоров школы-интерната в Березово и политехнического колледжа в Нижневартовске.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа переназначили на новый срок ректора «Сургутского государственного университета» Сергея Косенка. Руководитель вуза занимает свою должность с 2010 года. Распоряжение о кадровых назначениях в сфере образования и культуры опубликованы на сайте правительства Югры. «Проект распоряжения предлагается назначить на должность ректора бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Сургутский государственный университет“ Косенка Сергея Михайловича. Косенок С. М. является действующим руководителем бюджетного учреждения <…>, переназначается на новый срок», — сообщается в постановлении правительства. Кроме того, на прежние должности переназначены директор «Технолого-педагогического колледжа Ханты-Мансийска» Алексей Сарабаров и руководитель «Сургутской школы с профессиональной подготовкой для обучающихся с ОВЗ» Валентина Цыганкова. В Ханты-Мансийском «Музее геологии, нефти и газа» на руководящей должности остается Александр Паньков, вступивший в должность в 2021 году. Также на новый срок переназначены директор «Базы авиационной и наземной охраны лесов» Иван Шевцов и руководитель «Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Людмила Алферова. Ранее URA.RU писало о том, что власти Югры переназначили на новый срок руководителей образовательных учреждений округа. Решение коснулось директоров школы-интерната в Березово и политехнического колледжа в Нижневартовске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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