Власти ХМАО нашли 9 новых очагов аварийности на дорогах

Власти ХМАО назвали новые аварийно-опасные участки дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО в 2023 году выявлено девять новых аварийно-опасных участков дорог. Об этом URA.RU рассказали в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

«По итогам 2023 года на территории автономного округа выявлено девять мест концентрации ДТП. На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения выявлено три места концентрации ДТП», — прокомментировали URA.RU в ведомстве.

Аварийно-опасными участками на трассе федерального значения признаны 774 — 775 километр на «трассе смерти», автодороге P-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», а также 20 километр на подъезде к Сургуту. На дорогах регионального и межмуниципального значения выявлены два места концентрации ДТП: автодороги «Сургут — Нижневартовск» (189 км) и «Нефтеюганск — Мамонтово» (704 км).

Четыре опасных участка выявлены на дорогах местного значения. В Нижневартовске (ул. Северная в районе дома №16, Интернациональная в районе дома 38А и перекресток улиц Мира-Кузоваткина), и Сургутском районе (ул. Ленина, участок у дома №24 в поселке Федоровском).

На заседании окружной комиссии по безопасности дорожного движения под руководством губернатора Натальи Комаровой стало известно, что в 2023 году в ХМАО были ликвидированы все 10 мест концентрации ДТП, выявленные в 2022 году. В 2024 полиция совместно с владельцами дорог будет работать над ликвидацией участков, выявленных в 2023-м.

Ранее в ГИБДД ХМАО озвучили статистику ДТП, где погибли дети. В 2023 году в регионе на дорогах погибло восемь детей, более 200 получили травмы.