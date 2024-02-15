Прокурор из ХМАО добилась запрета сайта с АУЕ*-тематикой

15 февраля 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Прокурор добилась запрета сайта с экстремистской тематикой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Кондинского района (ХМАО) Светлана Берсенева через суд добилась запрета сайта, пропагандирующего запрещенное в России экстремистское движение АУЕ. Об этом сообщают «Суды ХМАО» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Административные исковые требования судом удовлетворены. Суд пришел к выводу, что информация, размещенная в интернете, является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, поскольку ее распространение противоречит положениям федерального законодательства», — сообщают «Суды Югры». На сайте публиковалась как тематика запрещенного АУЕ, так и нацистская символика. Кроме того, там были призывы к насилию, экстремизму, убийствам по национальному признаку и сотрудников полиции, фото и видеоотчеты о совершенных преступлениях. *АУЕ — запрещенная в России экстремистская организация

Прокурор Кондинского района (ХМАО) Светлана Берсенева через суд добилась запрета сайта, пропагандирующего запрещенное в России экстремистское движение АУЕ. Об этом сообщают «Суды ХМАО» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Административные исковые требования судом удовлетворены. Суд пришел к выводу, что информация, размещенная в интернете, является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, поскольку ее распространение противоречит положениям федерального законодательства», — сообщают «Суды Югры». На сайте публиковалась как тематика запрещенного АУЕ, так и нацистская символика. Кроме того, там были призывы к насилию, экстремизму, убийствам по национальному признаку и сотрудников полиции, фото и видеоотчеты о совершенных преступлениях. *АУЕ — запрещенная в России экстремистская организация