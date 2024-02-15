Прокурор из ХМАО добилась запрета сайта с АУЕ*-тематикой

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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, дело, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор в суде
Прокурор добилась запрета сайта с экстремистской тематикой Фото:

Прокурор Кондинского района (ХМАО) Светлана Берсенева через суд добилась запрета сайта, пропагандирующего запрещенное в России экстремистское движение АУЕ. Об этом сообщают «Суды ХМАО» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Административные исковые требования судом удовлетворены. Суд пришел к выводу, что информация, размещенная в интернете, является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, поскольку ее распространение противоречит положениям федерального законодательства», — сообщают «Суды Югры».

На сайте публиковалась как тематика запрещенного АУЕ, так и нацистская символика. Кроме того, там были призывы к насилию, экстремизму, убийствам по национальному признаку и сотрудников полиции, фото и видеоотчеты о совершенных преступлениях.

*АУЕ — запрещенная в России экстремистская организация

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Прокурор Кондинского района (ХМАО) Светлана Берсенева через суд добилась запрета сайта, пропагандирующего запрещенное в России экстремистское движение АУЕ. Об этом сообщают «Суды ХМАО» на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Административные исковые требования судом удовлетворены. Суд пришел к выводу, что информация, размещенная в интернете, является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено, поскольку ее распространение противоречит положениям федерального законодательства», — сообщают «Суды Югры». На сайте публиковалась как тематика запрещенного АУЕ, так и нацистская символика. Кроме того, там были призывы к насилию, экстремизму, убийствам по национальному признаку и сотрудников полиции, фото и видеоотчеты о совершенных преступлениях. *АУЕ — запрещенная в России экстремистская организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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