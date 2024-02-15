Челябинский губернатор Текслер вручит медали Спартакиады РФ фигуристам

16 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер в Магнитогорске вручит медали участникам спартакиады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 февраля в Магнитогорске посмотрит выступления фигуристов в рамках Спартакиады РФ и вручит им медали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках Всероссийской Спартакиады посетит соревнования по фигурному катанию. Также он наградит победителей и призеров», — сообщили в пресс-службе. 18 февраля — заключительный день спартакиады. По состоянию на 16 февраля Челябинская область занимает девятое место в медальном зачете с тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Из регионов Урала Свердловская область на седьмом месте, Тюменская — на 13-м, Пермский край — на 15 позиции, ХМАО — на 19-й. Остальные пока в своем активе наград не имеют.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 февраля в Магнитогорске посмотрит выступления фигуристов в рамках Спартакиады РФ и вручит им медали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках Всероссийской Спартакиады посетит соревнования по фигурному катанию. Также он наградит победителей и призеров», — сообщили в пресс-службе. 18 февраля — заключительный день спартакиады. По состоянию на 16 февраля Челябинская область занимает девятое место в медальном зачете с тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Из регионов Урала Свердловская область на седьмом месте, Тюменская — на 13-м, Пермский край — на 15 позиции, ХМАО — на 19-й. Остальные пока в своем активе наград не имеют.