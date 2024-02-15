15 февраля 2024

Челябинский губернатор Текслер вручит медали Спартакиады РФ фигуристам

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Пресс-подход с Олегом Матыциным и Алексеем Текслером. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер в Магнитогорске вручит медали участникам спартакиады Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 февраля в Магнитогорске посмотрит выступления фигуристов в рамках Спартакиады РФ и вручит им медали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках Всероссийской Спартакиады посетит соревнования по фигурному катанию. Также он наградит победителей и призеров», — сообщили в пресс-службе.

18 февраля — заключительный день спартакиады. По состоянию на 16 февраля Челябинская область занимает девятое место в медальном зачете с тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Из регионов Урала Свердловская область на седьмом месте, Тюменская — на 13-м, Пермский край — на 15 позиции, ХМАО — на 19-й. Остальные пока в своем активе наград не имеют.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 февраля в Магнитогорске посмотрит выступления фигуристов в рамках Спартакиады РФ и вручит им медали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках Всероссийской Спартакиады посетит соревнования по фигурному катанию. Также он наградит победителей и призеров», — сообщили в пресс-службе. 18 февраля — заключительный день спартакиады. По состоянию на 16 февраля Челябинская область занимает девятое место в медальном зачете с тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Из регионов Урала Свердловская область на седьмом месте, Тюменская — на 13-м, Пермский край — на 15 позиции, ХМАО — на 19-й. Остальные пока в своем активе наград не имеют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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