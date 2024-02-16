Появилось последнее видео с Навальным*

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Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный* умер в колонии ЯНАО 16 февраля Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

СМИ публикуют последнее видео с Алексеем Навальным* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), снятое за день до его смерти, 15 февраля. Он подключался по видеосвязи к заседанию Ковровского суда из колонии Харпа (ЯНАО). На видео Навальный шутит с находящимися в зале суда.

О смерти Навального сообщило УФСИН ЯНАО, отметив, что он почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. Медики безуспешно пытались оказать ему помощь. Источники СМИ, спустя час от первой новости о случившемся, сообщили, что Навальный умер из-за оторвавшегося тромба. В Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО при этом сообщили, что Навальный не жаловался на здоровье.

* Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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СМИ публикуют последнее видео с Алексеем Навальным* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), снятое за день до его смерти, 15 февраля. Он подключался по видеосвязи к заседанию Ковровского суда из колонии Харпа (ЯНАО). На видео Навальный шутит с находящимися в зале суда. О смерти Навального сообщило УФСИН ЯНАО, отметив, что он почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. Медики безуспешно пытались оказать ему помощь. Источники СМИ, спустя час от первой новости о случившемся, сообщили, что Навальный умер из-за оторвавшегося тромба. В Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО при этом сообщили, что Навальный не жаловался на здоровье. * Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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