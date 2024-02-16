Появилось последнее видео с Навальным*

16 февраля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный* умер в колонии ЯНАО 16 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии СМИ публикуют последнее видео с Алексеем Навальным* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), снятое за день до его смерти, 15 февраля. Он подключался по видеосвязи к заседанию Ковровского суда из колонии Харпа (ЯНАО). На видео Навальный шутит с находящимися в зале суда. О смерти Навального сообщило УФСИН ЯНАО, отметив, что он почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. Медики безуспешно пытались оказать ему помощь. Источники СМИ, спустя час от первой новости о случившемся, сообщили, что Навальный умер из-за оторвавшегося тромба. В Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО при этом сообщили, что Навальный не жаловался на здоровье. * Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

СМИ публикуют последнее видео с Алексеем Навальным* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), снятое за день до его смерти, 15 февраля. Он подключался по видеосвязи к заседанию Ковровского суда из колонии Харпа (ЯНАО). На видео Навальный шутит с находящимися в зале суда. О смерти Навального сообщило УФСИН ЯНАО, отметив, что он почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. Медики безуспешно пытались оказать ему помощь. Источники СМИ, спустя час от первой новости о случившемся, сообщили, что Навальный умер из-за оторвавшегося тромба. В Общественной наблюдательной комиссии ЯНАО при этом сообщили, что Навальный не жаловался на здоровье. * Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов