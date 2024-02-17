17 февраля 2024
16 февраля 2024

Сенатор Шептий обсудил закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии

Сенатор Шептий выступил на конференции «Ковалевские чтения» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация книги Павла Крашенинникова в УрГЮУ. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий подчеркнул, что конфискации подлежит имущество, нажитое благодаря распространению фейков о ВС РФ Фото:

В Екатеринбурге прошла XX Международная научно-практическая конференция «Ковалевские чтения», одной из тем которой стала социальная и уголовно-правовая охрана военной безопасности государства. На ней выступил член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий. Он рассказал о том, как будет применяться закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии России.

«Данный закон [11-ФЗ „О внесении изменений в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ“] предусматривает не только уголовное наказание виновного в совершении преступления против безопасности РФ. Но такую меру уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования таких преступлений», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте».

Сенатор подчеркнул, что конфискации также подлежит имущество, нажитое в результате распространения фейков об армии России либо в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Нарушивший закон гражданин может лишиться почетных званий и государственных наград.

Законопроект был внесен в Государственную Думу 22 января 2024 года. Лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел, рассказал URA.RU депутат Госдумы Евгений Федоров.

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В Екатеринбурге прошла XX Международная научно-практическая конференция «Ковалевские чтения», одной из тем которой стала социальная и уголовно-правовая охрана военной безопасности государства. На ней выступил член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий. Он рассказал о том, как будет применяться закон о конфискации имущества по делам о фейках об армии России. «Данный закон [11-ФЗ „О внесении изменений в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ“] предусматривает не только уголовное наказание виновного в совершении преступления против безопасности РФ. Но такую меру уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности или используемого для совершения или финансирования таких преступлений», — написал Виктор Шептий на своей странице «ВКонтакте». Сенатор подчеркнул, что конфискации также подлежит имущество, нажитое в результате распространения фейков об армии России либо в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Нарушивший закон гражданин может лишиться почетных званий и государственных наград. Законопроект был внесен в Государственную Думу 22 января 2024 года. Лишать имущества и денег россиян за фейки о Вооруженных силах России могут только по решению суда, если будет доказан умысел, рассказал URA.RU депутат Госдумы Евгений Федоров.
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