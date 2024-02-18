В мире Украина В Минобороны РФ заявили о солдатах НАТО, участвующих в конфликте на Украине 19 февраля 2024 в 03:40 Размер текста - 17 + Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской. «Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях [на Украине]. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — заявил Рудской в интервью газете «Красная звезда». Готовят военнослужащих ВСУ будут офицеры НАТО, отметил генерал-полковник В Североатлантическом альянсе на фоне неудач Украины начали прорабатывать сценарии отражения от возможного нападения России на одного из членов НАТО, заявили высокопоставленные представители военного блока. Президент России Владимир Путин отметил ранее, что утверждения о возможном нападении России на НАТО — это «чушь полная», поскольку Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса. Военнослужащие НАТО под видом наемников принимают участие в боевых действиях на Украине. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской. «Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях [на Украине]. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — заявил Рудской в интервью газете «Красная звезда». Готовят военнослужащих ВСУ будут офицеры НАТО, отметил генерал-полковник В Североатлантическом альянсе на фоне неудач Украины начали прорабатывать сценарии отражения от возможного нападения России на одного из членов НАТО, заявили высокопоставленные представители военного блока. Президент России Владимир Путин отметил ранее, что утверждения о возможном нападении России на НАТО — это «чушь полная», поскольку Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям