В Екатеринбурге от снега избавятся с помощью канализации

19 февраля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Власти Екатеринбурга нашли самый бюджетный способ, как избавляться от снега Фото: Илья Московец © URA.RU К следующему зимнему сезону в Екатеринбурге появятся снегоплавильные установки, которые будут работать при помощи канализации. Об этом рассказал замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов во время визита на Чкаловский полигон, передает корреспондент URA.RU. «У нас сейчас найдены определенные земельные участки вдоль канализационных стоков. По ним ведутся предпроектные работы и надеемся, что к следующему сезону успеем все подготовить. Мы считаем, что это самый эффективный и дешевый вариант топить снег с помощью канализации», — заявил Бубнов. По его словам, температура, которая идет от стоков, держится на уровне +19 — +20 градусов, что будет способствовать растапливанию снега. Основные затраты потребуются на работу насосов, которые будут заливать теплоноситель и топить снежные массы.

К следующему зимнему сезону в Екатеринбурге появятся снегоплавильные установки, которые будут работать при помощи канализации. Об этом рассказал замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов во время визита на Чкаловский полигон, передает корреспондент URA.RU. «У нас сейчас найдены определенные земельные участки вдоль канализационных стоков. По ним ведутся предпроектные работы и надеемся, что к следующему сезону успеем все подготовить. Мы считаем, что это самый эффективный и дешевый вариант топить снег с помощью канализации», — заявил Бубнов. По его словам, температура, которая идет от стоков, держится на уровне +19 — +20 градусов, что будет способствовать растапливанию снега. Основные затраты потребуются на работу насосов, которые будут заливать теплоноситель и топить снежные массы.