Сотрудники «Сургутнефтегаза» жалуются, что их заставляют платить за ремонт оборудования в столовой

Нефтяников из ХМАО возмутило предложение оплатить ремонт печи в столовой

19 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Работники «Сургутнефтегаза» возмутились, что им предлагают скидываться на ремонт печи в столовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нефтяники одного из управлений «Сургутнефтегаза» пожаловались, что работников заставляют покупать дорогостоящую деталь для ремонта оборудования столовой за свой счет. Сотрудник компании рассказал агентству, что идею предложили руководители бригад, поскольку без многофункциональной печи поварам сложно готовить обед для трех сотен человек. «Четыре месяца назад в столовой на месторождении „Сургутнефтегаза“, где питается несколько сотен человек, сломался пароконвектомат (универсальная печь для приготовления различных блюд). Его долго не ремонтировали, объясняя, что нужна дорогостоящая деталь, а рабочим бригадам предложили скинуться по пятьсот рублей на запчасть, что возмутило многих, поскольку оборудование принадлежит предприятию», — рассказал нефтяник. Агентство обратилось в компанию с просьбой прокомментировать жалобу сотрудников. «Компании не известно о случаях приобретения запчастей оборудования за счет работников. Ситуация не выглядит правдоподобной», — ответили на предприятии. Ранее URA.RU писало, что работники «дочки» «Роснефти» пожаловались на меню в столовых. Коллектив не устраивает ассортимент и качество блюд.

Нефтяники одного из управлений «Сургутнефтегаза» пожаловались, что работников заставляют покупать дорогостоящую деталь для ремонта оборудования столовой за свой счет. Сотрудник компании рассказал агентству, что идею предложили руководители бригад, поскольку без многофункциональной печи поварам сложно готовить обед для трех сотен человек. «Четыре месяца назад в столовой на месторождении „Сургутнефтегаза“, где питается несколько сотен человек, сломался пароконвектомат (универсальная печь для приготовления различных блюд). Его долго не ремонтировали, объясняя, что нужна дорогостоящая деталь, а рабочим бригадам предложили скинуться по пятьсот рублей на запчасть, что возмутило многих, поскольку оборудование принадлежит предприятию», — рассказал нефтяник. Агентство обратилось в компанию с просьбой прокомментировать жалобу сотрудников. «Компании не известно о случаях приобретения запчастей оборудования за счет работников. Ситуация не выглядит правдоподобной», — ответили на предприятии. Ранее URA.RU писало, что работники «дочки» «Роснефти» пожаловались на меню в столовых. Коллектив не устраивает ассортимент и качество блюд.