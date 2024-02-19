В Пермском крае ищут ликвидатора медицинских отходов за 277 млн рублей

Исполнитель должен утилизировать чрезвычайно опасные отходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство закупок Пермского края ищет подрядчика, который почти за 277 миллионов рублей избавится от медицинских отходов. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Объект закупки: транспортирование медицинских отходов. Начальная цена: 276 783 385 рублей», — сообщается на сайте.

Исполнитель должен избавляться от медицинских отходов классов Б (продукты, представляющие потенциальную эпидемиологическую угрозу) и В (чрезвычайно опасные отходы). Всего в техническом задании указано 76 медицинских учреждений. Контракт будет действовать до 31 августа 2025 года.