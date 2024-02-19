В Пермском крае ищут ликвидатора медицинских отходов за 277 млн рублей

Исполнитель должен утилизировать чрезвычайно опасные отходы
Министерство закупок Пермского края ищет подрядчика, который почти за 277 миллионов рублей избавится от медицинских отходов. Об этом сообщается на портале госзакупок.
«Объект закупки: транспортирование медицинских отходов. Начальная цена: 276 783 385 рублей», — сообщается на сайте.
Исполнитель должен избавляться от медицинских отходов классов Б (продукты, представляющие потенциальную эпидемиологическую угрозу) и В (чрезвычайно опасные отходы). Всего в техническом задании указано 76 медицинских учреждений. Контракт будет действовать до 31 августа 2025 года.
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