19 февраля 2024

В Пермском крае ищут ликвидатора медицинских отходов за 277 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнитель должен утилизировать чрезвычайно опасные отходы Фото:

Министерство закупок Пермского края ищет подрядчика, который почти за 277 миллионов рублей избавится от медицинских отходов. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Объект закупки: транспортирование медицинских отходов. Начальная цена: 276 783 385 рублей», — сообщается на сайте.

Исполнитель должен избавляться от медицинских отходов классов Б (продукты, представляющие потенциальную эпидемиологическую угрозу) и В (чрезвычайно опасные отходы). Всего в техническом задании указано 76 медицинских учреждений. Контракт будет действовать до 31 августа 2025 года.

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Министерство закупок Пермского края ищет подрядчика, который почти за 277 миллионов рублей избавится от медицинских отходов. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Объект закупки: транспортирование медицинских отходов. Начальная цена: 276 783 385 рублей», — сообщается на сайте. Исполнитель должен избавляться от медицинских отходов классов Б (продукты, представляющие потенциальную эпидемиологическую угрозу) и В (чрезвычайно опасные отходы). Всего в техническом задании указано 76 медицинских учреждений. Контракт будет действовать до 31 августа 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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