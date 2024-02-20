Боец, поднявший флаг РФ над освобожденной Авдеевкой, оказался свердловчанином. Видео

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Свердловчанин Эдуард Ощепков поднял российский флаг в Авдеевке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник СВО из Алапаевска (Свердловская область) Эдуард Ощепков оказался в числе тех, кто поднял российский триколор над освобожденной от ВСУ Авдеевкой. Соответсвующее видео опубликовал на своей странице в соцсети советник губернатора Свердловской области Сайгид Билалов.

«Ребята позвонили и сказали, что узнали бойца. Им оказался Эдуард Ощепков. Он из Алапаевска», — сказал журналисту URA.RU Билалов.

ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР) 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города, а украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что армия вышла из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Позднее бойцы ВС РФ установили российский флаг в центре города.

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Участник СВО из Алапаевска (Свердловская область) Эдуард Ощепков оказался в числе тех, кто поднял российский триколор над освобожденной от ВСУ Авдеевкой. Соответсвующее видео опубликовал на своей странице в соцсети советник губернатора Свердловской области Сайгид Билалов. «Ребята позвонили и сказали, что узнали бойца. Им оказался Эдуард Ощепков. Он из Алапаевска», — сказал журналисту URA.RU Билалов. ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР) 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города, а украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что армия вышла из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Позднее бойцы ВС РФ установили российский флаг в центре города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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