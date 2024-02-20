Участник СВО из Алапаевска (Свердловская область) Эдуард Ощепков оказался в числе тех, кто поднял российский триколор над освобожденной от ВСУ Авдеевкой. Соответсвующее видео опубликовал на своей странице в соцсети советник губернатора Свердловской области Сайгид Билалов.
«Ребята позвонили и сказали, что узнали бойца. Им оказался Эдуард Ощепков. Он из Алапаевска», — сказал журналисту URA.RU Билалов.
ВС РФ полностью освободили Авдеевку (ДНР) 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе войск из города, а украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что армия вышла из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Позднее бойцы ВС РФ установили российский флаг в центре города.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.