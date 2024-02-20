20 февраля 2024

Прокуратура ХМАО заблокировала 1,5 тысячи экстремистских материалов в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура ХМАО заблокировала 1,5 тысячи экстремистских материалов в сети Фото:

Прокуратура ХМАО в 2023 году ограничила доступ к 1,5 тысячи экстремистских материалов в интернете. Об этом сказал руководитель надзорного ведомства в регионе Евгений Ботвинкин на заседании думы Югры, трансляция которого велась на сайте окружного парламента.

«Ограничен доступ к 1,5 тысячи материалов. К административной ответственности привлечено 40 жителей округа», — рассказал Евгений Ботвинкин.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор из ХМАО добилась блокировки сайта, содержащего экстремистскую тематику. На портале были размещены призывы к насилию, экстремизму, убийствам по национальному признаку и сотрудников полиции.

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Прокуратура ХМАО в 2023 году ограничила доступ к 1,5 тысячи экстремистских материалов в интернете. Об этом сказал руководитель надзорного ведомства в регионе Евгений Ботвинкин на заседании думы Югры, трансляция которого велась на сайте окружного парламента. «Ограничен доступ к 1,5 тысячи материалов. К административной ответственности привлечено 40 жителей округа», — рассказал Евгений Ботвинкин. Ранее URA.RU сообщало, что прокурор из ХМАО добилась блокировки сайта, содержащего экстремистскую тематику. На портале были размещены призывы к насилию, экстремизму, убийствам по национальному признаку и сотрудников полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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