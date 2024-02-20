Прокуратура ХМАО заблокировала 1,5 тысячи экстремистских материалов в интернете

Прокуратура ХМАО заблокировала 1,5 тысячи экстремистских материалов в сети
Прокуратура ХМАО в 2023 году ограничила доступ к 1,5 тысячи экстремистских материалов в интернете. Об этом сказал руководитель надзорного ведомства в регионе Евгений Ботвинкин на заседании думы Югры, трансляция которого велась на сайте окружного парламента.
«Ограничен доступ к 1,5 тысячи материалов. К административной ответственности привлечено 40 жителей округа», — рассказал Евгений Ботвинкин.
Ранее URA.RU сообщало, что прокурор из ХМАО добилась блокировки сайта, содержащего экстремистскую тематику. На портале были размещены призывы к насилию, экстремизму, убийствам по национальному признаку и сотрудников полиции.
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