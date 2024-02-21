21 февраля 2024

В Сургуте дворники подрались с автовладельцем, который мешал уборке снега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Много снега. Тюмень, лопата, снег, уборка снега, дворники, зима, жкх
Очевидцы рассказали в соцсетях о драке между дворниками и автовладельцем Фото:

В Сургуте, по словам местных жителей, дворники устроили потасовку с автовладельцем, который мешал им чистить снег. Конец конфликта очевидец снял на видео, которое анонимно опубликовал в соцсетях.

«В одном из дворов Сургутских многоэтажек дворники побили водителя, что мешал им чистить снег. Информация на проверке в компетентных органах», — с таким комментарием видео опубликовали в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

За комментарием журналист агентства обратился в пресс-службу полиции Сургута. Ответ ожидается.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте, по словам местных жителей, дворники устроили потасовку с автовладельцем, который мешал им чистить снег. Конец конфликта очевидец снял на видео, которое анонимно опубликовал в соцсетях. «В одном из дворов Сургутских многоэтажек дворники побили водителя, что мешал им чистить снег. Информация на проверке в компетентных органах», — с таким комментарием видео опубликовали в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». За комментарием журналист агентства обратился в пресс-службу полиции Сургута. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...