В Сургуте дворники подрались с автовладельцем, который мешал уборке снега

Очевидцы рассказали в соцсетях о драке между дворниками и автовладельцем
В Сургуте, по словам местных жителей, дворники устроили потасовку с автовладельцем, который мешал им чистить снег. Конец конфликта очевидец снял на видео, которое анонимно опубликовал в соцсетях.
«В одном из дворов Сургутских многоэтажек дворники побили водителя, что мешал им чистить снег. Информация на проверке в компетентных органах», — с таким комментарием видео опубликовали в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».
За комментарием журналист агентства обратился в пресс-службу полиции Сургута. Ответ ожидается.
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