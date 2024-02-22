Экс-советника мэра Челябинска оставили под арестом по делу о массовых взятках. Фото

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Продление меры пресечения Петру Конареву. Челябинск, конарев петр
Петра Конарева оставили в СИЗО на второй год Фото:
новость из сюжета
Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Бывшему вице-мэру и советнику действующего мэра Челябинска Петру Конареву продлили срок содержания под стражей до 27 мая. Аналогичное решение принял 22 февраля областной суд в отношении его предполагаемых соучастников по организованной преступной группе — бывших сотрудников МКУ «Городская среда» Сергея Любимова и Вадима Левченко. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

Следствие настаивало, что связи и влияние обвиняемых способны и сейчас повлиять на ход расследования. Адвокаты же ходатайствовали о смягчении меры пресечения для своих клиентов. Тем более, что все они находятся в следственном изоляторе больше года. Сторона защиты утверждала, что те аргументы, которые приводит следствие, не имеют под собой должных оснований. К тому же, производство по делу окончено, а значит и смысла держать их клиентов под стражей нет смысла. В качестве новой меры пресечения адвокаты просили избрать домашний арест. По их мнению, это будет альтернативным решением для обеих сторон.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить обвиняемым срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 27 мая», — зачитала решение судья Виолетта Мосина.

Силовики занялись ОПГ в июне 2022 года. Тогда были задержаны бывший руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев, впоследствии начавший сотрудничать со следствием, и его замы Сергей Любимов и Вадим Левченко. Спустя несколько месяцев силовики задержали предполагаемого лидера ОПГ — Конарева. Операция по задержанию экс-чиновника проходила на трассе из Челябинска в Екатеринбург. Конарев ехал в аэропорт. Не исключено, что он пытался скрыться от следствия.

По версии следствия, группировка выстроила схему получения взяток с владельцев незаконных ларьков в областном центре. Имея возможность влиять на работу предпринимателей, они выбивали из них деньги. Общая сумма взяток с момента начала расследования приблизилась к 17 млн рублей.

Продление меры пресечения Петру Конареву. Челябинск
В марте исполнится полтора года со дня заключения Петра Конарева в СИЗО
Фото:
Продление меры пресечения Петру Конареву. Челябинск
Предполагаемые подельники Конарева Вадим Левченко (слева) и Сергей Любимов (справа) находятся в СИЗО с лета 2022 года
Фото:
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Бывшему вице-мэру и советнику действующего мэра Челябинска Петру Конареву продлили срок содержания под стражей до 27 мая. Аналогичное решение принял 22 февраля областной суд в отношении его предполагаемых соучастников по организованной преступной группе — бывших сотрудников МКУ «Городская среда» Сергея Любимова и Вадима Левченко. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. Следствие настаивало, что связи и влияние обвиняемых способны и сейчас повлиять на ход расследования. Адвокаты же ходатайствовали о смягчении меры пресечения для своих клиентов. Тем более, что все они находятся в следственном изоляторе больше года. Сторона защиты утверждала, что те аргументы, которые приводит следствие, не имеют под собой должных оснований. К тому же, производство по делу окончено, а значит и смысла держать их клиентов под стражей нет смысла. В качестве новой меры пресечения адвокаты просили избрать домашний арест. По их мнению, это будет альтернативным решением для обеих сторон. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить обвиняемым срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 27 мая», — зачитала решение судья Виолетта Мосина. Силовики занялись ОПГ в июне 2022 года. Тогда были задержаны бывший руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев, впоследствии начавший сотрудничать со следствием, и его замы Сергей Любимов и Вадим Левченко. Спустя несколько месяцев силовики задержали предполагаемого лидера ОПГ — Конарева. Операция по задержанию экс-чиновника проходила на трассе из Челябинска в Екатеринбург. Конарев ехал в аэропорт. Не исключено, что он пытался скрыться от следствия. По версии следствия, группировка выстроила схему получения взяток с владельцев незаконных ларьков в областном центре. Имея возможность влиять на работу предпринимателей, они выбивали из них деньги. Общая сумма взяток с момента начала расследования приблизилась к 17 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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