Бывшему директору челябинского парка Клеину не стали менять приговор

Суд оставил условный срок для Игоря Клеина без изменений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему директору муниципального автономного учреждения (МАУ) «Горсад имени Пушкина» в Челябинске Игорю Клеину, осужденный на 7,5 лет условно за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, не стали менять приговор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда.

«Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Игоря Клеина. Приговор Советского районного суда Челябинска от 27 сентября 2023 года оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда.

Клеин был задержан в феврале 2022 года. Изначально ему были предъявлены обвинения лишь в получении взятки от одного из коммерсантов. За это он оказывал бизнесмену общее покровительство. Позднее в деле экс-директора парка появилась новые коррупционные статьи, к которым прибавили и эпизоды злоупотребления должностными полномочиями. При этом свою вину экс-директор не отрицал.

В сентябре 2023 года Клеину огласили приговор. Его признали виновным в инкриминируемых преступлениях. В качестве наказания ему назначили 7,5 лет условного лишения свободы, а также штраф в размере пяти миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на срок четыре года.