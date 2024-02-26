Росавиация запрещает авиакомпании летать из Перми за границу

Международные рейсы из Перми запрещают авиакомпании Royal Flight

27 февраля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Из «Большого Савино» Royal Flight не летает давно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Авиакомпания Royal Flight лишится разрешений на совершение рейсов из Перми в 13 стран. Это следует из повестки заседания Федерального агентства воздушного транспорта. Отзыву подлежат разрешения на полеты из Перми в Грецию, Египет, Израиль, Иорданию, Испанию, Кипр, Китай, Кубу, Мексику, ОАЭ, Таиланд, Танзанию и Тунис. Всего у авиакомпании аннулируют разрешения на 473 международных рейса из России, говорится в документах на сайте Росавиации. «Коммерсант» напоминает, что Royal Flight приостановила полеты еще весной 2022 года. В апреле 2023 года у компании приостановили сертификат на право на совершения полетов.

Авиакомпания Royal Flight лишится разрешений на совершение рейсов из Перми в 13 стран. Это следует из повестки заседания Федерального агентства воздушного транспорта. Отзыву подлежат разрешения на полеты из Перми в Грецию, Египет, Израиль, Иорданию, Испанию, Кипр, Китай, Кубу, Мексику, ОАЭ, Таиланд, Танзанию и Тунис. Всего у авиакомпании аннулируют разрешения на 473 международных рейса из России, говорится в документах на сайте Росавиации. «Коммерсант» напоминает, что Royal Flight приостановила полеты еще весной 2022 года. В апреле 2023 года у компании приостановили сертификат на право на совершения полетов.