Росавиация запрещает авиакомпании летать из Перми за границу

Из «Большого Савино» Royal Flight не летает давно
Авиакомпания Royal Flight лишится разрешений на совершение рейсов из Перми в 13 стран. Это следует из повестки заседания Федерального агентства воздушного транспорта.
Отзыву подлежат разрешения на полеты из Перми в Грецию, Египет, Израиль, Иорданию, Испанию, Кипр, Китай, Кубу, Мексику, ОАЭ, Таиланд, Танзанию и Тунис. Всего у авиакомпании аннулируют разрешения на 473 международных рейса из России, говорится в документах на сайте Росавиации.
«Коммерсант» напоминает, что Royal Flight приостановила полеты еще весной 2022 года. В апреле 2023 года у компании приостановили сертификат на право на совершения полетов.
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