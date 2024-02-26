26 февраля 2024

Росавиация запрещает авиакомпании летать из Перми за границу

Международные рейсы из Перми запрещают авиакомпании Royal Flight
© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт. Пермь, большое савино
Из «Большого Савино» Royal Flight не летает давно Фото:

Авиакомпания Royal Flight лишится разрешений на совершение рейсов из Перми в 13 стран. Это следует из повестки заседания Федерального агентства воздушного транспорта.

Отзыву подлежат разрешения на полеты из Перми в Грецию, Египет, Израиль, Иорданию, Испанию, Кипр, Китай, Кубу, Мексику, ОАЭ, Таиланд, Танзанию и Тунис. Всего у авиакомпании аннулируют разрешения на 473 международных рейса из России, говорится в документах на сайте Росавиации.

«Коммерсант» напоминает, что Royal Flight приостановила полеты еще весной 2022 года. В апреле 2023 года у компании приостановили сертификат на право на совершения полетов.

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Авиакомпания Royal Flight лишится разрешений на совершение рейсов из Перми в 13 стран. Это следует из повестки заседания Федерального агентства воздушного транспорта. Отзыву подлежат разрешения на полеты из Перми в Грецию, Египет, Израиль, Иорданию, Испанию, Кипр, Китай, Кубу, Мексику, ОАЭ, Таиланд, Танзанию и Тунис. Всего у авиакомпании аннулируют разрешения на 473 международных рейса из России, говорится в документах на сайте Росавиации. «Коммерсант» напоминает, что Royal Flight приостановила полеты еще весной 2022 года. В апреле 2023 года у компании приостановили сертификат на право на совершения полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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