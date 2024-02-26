Екатеринбуржцы устроили массовую драку в кафе под Крымом

27 февраля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

На мужчин завели уголовное дело по статье «Хулиганство» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое мужчин из Екатеринбурга стали зачинщиками массовой драки в кафе «Крепость» в крымском поселке Черноморское. В побоище получили увечья и сами уральцы. Инцидент произошел 23 февраля. «23 февраля в пгт. Черноморское (Крым) пьяные ворвались в кафе „Крепость“ и жестоко избивали гражданских», — пишет telegram-канал «ЧП Симферополь». Позже зачинщиков драки опознали. Ими оказались жители Екатеринбурга — Вячеслав Половых и Виталий Ивченко. 25 февраля «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь мужчинам грозит до семи лет тюрьмы. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к начальнику отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым. Оперативный ответ получить не удалось.

Двое мужчин из Екатеринбурга стали зачинщиками массовой драки в кафе «Крепость» в крымском поселке Черноморское. В побоище получили увечья и сами уральцы. Инцидент произошел 23 февраля. «23 февраля в пгт. Черноморское (Крым) пьяные ворвались в кафе „Крепость“ и жестоко избивали гражданских», — пишет telegram-канал «ЧП Симферополь». Позже зачинщиков драки опознали. Ими оказались жители Екатеринбурга — Вячеслав Половых и Виталий Ивченко. 25 февраля «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь мужчинам грозит до семи лет тюрьмы. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к начальнику отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым. Оперативный ответ получить не удалось.