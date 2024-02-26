Екатеринбуржцы устроили массовую драку в кафе под Крымом

Двое мужчин из Екатеринбурга стали зачинщиками массовой драки в кафе «Крепость» в крымском поселке Черноморское. В побоище получили увечья и сами уральцы. Инцидент произошел 23 февраля.
«23 февраля в пгт. Черноморское (Крым) пьяные ворвались в кафе „Крепость“ и жестоко избивали гражданских», — пишет telegram-канал «ЧП Симферополь». Позже зачинщиков драки опознали. Ими оказались жители Екатеринбурга — Вячеслав Половых и Виталий Ивченко. 25 февраля «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Теперь мужчинам грозит до семи лет тюрьмы.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к начальнику отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым. Оперативный ответ получить не удалось.
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