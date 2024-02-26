В ХМАО активисты центра военно-патриотического воспитания «Оплот» показали детям, как обращаться с оружием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива)

Активисты центра военно-патриотического воспитания «Оплот» провели выставку в культурно-спортивном комплексе «Импульс» Советского района, на которой показывали посетителям, в том числе и детсадовцам, как обращаться с оружием. О мероприятии организация сообщила в соцсети «Вконтакте».



«На патриотическом фестивале „ZА НАШИХ“ в МБУ КСК „Импульс“ нашей организацией была представлена интерактивная выставка армейского снаряжения. Представленные образцы интересовали людей всех возрастов, каждый мог задать вопрос и получить ответ на него, или просто посмотреть, подержать и сфотографироваться», — говорится в сообщении.



К посту прикреплены фото, на котором один из педагогов центра учит ребенка собирать автомат Калашникова. Детей одевали в военную форму и фотографировали с оружием в руках на фоне маскировочной сети.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Югорске на базе центра соцобслуживания «Верь в себя» открыли группы военно-спортивной подготовки для детей с ОВЗ. Юных югорчан научат рукопашному бою, обращению с оружием и оказанию медпомощи.