В Роскомнадзоре опровергли запрет сообществ Steam на территории РФ

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В Роскомнадзоре сообщили, что владелец сайта выполнил требования по информации на странице Фото:

Роскомнадзор не ограничивал доступ к сообществу игрового маркетплейса Steam Community. Об этом сообщило само ведомство. По его данным, владелец выполнил требование удалить информацию о наркотических веществах на странице, после чего игровой маркетплейс исключили из реестра.

«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», — сообщил Роскомнадзор в telegram-канале. Ведомство включило интернет-страницу Steam в Единый реестр запрещенной информации, так как на ней была информация о производстве наркотических средств. Владельцу сайта было отправлено требование удалить подобный незаконный контент.

Ранее на сайте Роскомнадзора появилась информация, что Steam Community был внесен в реестр сайтов с запрещенной в России информацией. Причину внесения не уточняли.

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Роскомнадзор не ограничивал доступ к сообществу игрового маркетплейса Steam Community. Об этом сообщило само ведомство. По его данным, владелец выполнил требование удалить информацию о наркотических веществах на странице, после чего игровой маркетплейс исключили из реестра. «В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», — сообщил Роскомнадзор в telegram-канале. Ведомство включило интернет-страницу Steam в Единый реестр запрещенной информации, так как на ней была информация о производстве наркотических средств. Владельцу сайта было отправлено требование удалить подобный незаконный контент. Ранее на сайте Роскомнадзора появилась информация, что Steam Community был внесен в реестр сайтов с запрещенной в России информацией. Причину внесения не уточняли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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