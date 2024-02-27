В Роскомнадзоре опровергли запрет сообществ Steam на территории РФ

Роскомнадзор не ограничивал доступ к сообществу игрового маркетплейса Steam Community. Об этом сообщило само ведомство. По его данным, владелец выполнил требование удалить информацию о наркотических веществах на странице, после чего игровой маркетплейс исключили из реестра.
«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра», — сообщил Роскомнадзор в telegram-канале. Ведомство включило интернет-страницу Steam в Единый реестр запрещенной информации, так как на ней была информация о производстве наркотических средств. Владельцу сайта было отправлено требование удалить подобный незаконный контент.
Ранее на сайте Роскомнадзора появилась информация, что Steam Community был внесен в реестр сайтов с запрещенной в России информацией. Причину внесения не уточняли.
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