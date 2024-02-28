Под Екатеринбургом продают коттедж за 100 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , коттедж, загородный дом
Коттедж продается со свободной планировкой и новые владельцы смогут выбрать ремонт под себя Фото:

В коттеджном поселке Екатеринбурга «Образцово» по адресу улица Альпийская, 57, выставили на продажу коттедж за 100 миллионов рублей. Площадь дома 700 квадратных метров, полностью в нем построены только стены с крышей — указано в объявлении.

«Предложение для тех, кто ценит свое время и хочет жить в престижном и экологически приятном месте, не поступаясь городским комфортом», — написано на сайте агентства «Кулиговская и партнеры». В описании указан основательный монолитный каркас, надежный крепкий кирпич и шикарный участок с красивыми соснами.

Авторы объявления подчеркивают, что коттедж продается по себестоимости, и представитель готов подтвердить это документально. «Посмотрите видео, чтобы убедиться, что для вас и ваших близких здесь сделано многое, от пруда с пляжем до спортивных площадок и приятных променадов», — предлагает владелец.

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В коттеджном поселке Екатеринбурга «Образцово» по адресу улица Альпийская, 57, выставили на продажу коттедж за 100 миллионов рублей. Площадь дома 700 квадратных метров, полностью в нем построены только стены с крышей — указано в объявлении. «Предложение для тех, кто ценит свое время и хочет жить в престижном и экологически приятном месте, не поступаясь городским комфортом», — написано на сайте агентства «Кулиговская и партнеры». В описании указан основательный монолитный каркас, надежный крепкий кирпич и шикарный участок с красивыми соснами. Авторы объявления подчеркивают, что коттедж продается по себестоимости, и представитель готов подтвердить это документально. «Посмотрите видео, чтобы убедиться, что для вас и ваших близких здесь сделано многое, от пруда с пляжем до спортивных площадок и приятных променадов», — предлагает владелец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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