Под Екатеринбургом продают коттедж за 100 миллионов рублей. Фото

28 февраля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Коттедж продается со свободной планировкой и новые владельцы смогут выбрать ремонт под себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В коттеджном поселке Екатеринбурга «Образцово» по адресу улица Альпийская, 57, выставили на продажу коттедж за 100 миллионов рублей. Площадь дома 700 квадратных метров, полностью в нем построены только стены с крышей — указано в объявлении. «Предложение для тех, кто ценит свое время и хочет жить в престижном и экологически приятном месте, не поступаясь городским комфортом», — написано на сайте агентства «Кулиговская и партнеры». В описании указан основательный монолитный каркас, надежный крепкий кирпич и шикарный участок с красивыми соснами. Авторы объявления подчеркивают, что коттедж продается по себестоимости, и представитель готов подтвердить это документально. «Посмотрите видео, чтобы убедиться, что для вас и ваших близких здесь сделано многое, от пруда с пляжем до спортивных площадок и приятных променадов», — предлагает владелец.

В коттеджном поселке Екатеринбурга «Образцово» по адресу улица Альпийская, 57, выставили на продажу коттедж за 100 миллионов рублей. Площадь дома 700 квадратных метров, полностью в нем построены только стены с крышей — указано в объявлении. «Предложение для тех, кто ценит свое время и хочет жить в престижном и экологически приятном месте, не поступаясь городским комфортом», — написано на сайте агентства «Кулиговская и партнеры». В описании указан основательный монолитный каркас, надежный крепкий кирпич и шикарный участок с красивыми соснами. Авторы объявления подчеркивают, что коттедж продается по себестоимости, и представитель готов подтвердить это документально. «Посмотрите видео, чтобы убедиться, что для вас и ваших близких здесь сделано многое, от пруда с пляжем до спортивных площадок и приятных променадов», — предлагает владелец.