Крупный секретный завод продает активы в Екатеринбурге

Завод «Роскосмоса» выставил на торги гостиницу в Екатеринбурге

НПО автоматики выставил на торги два объекта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге НПО автоматики (входит в Роскосмос) выставил на продажу четырехзвездочную гостиницу и административное здание с земельным участком. Информация об этом появилась в реестре на сайте Роскосмоса.

Площадь отеля — 1,5 тысячи квадратных метров. Туда могут заселяться не только сотрудники предприятий, но и обычные туристы. Объект готовится к продаже впервые. Площадь второго здания — 400 квадратных метров.

«Средства от их реализации будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий. В текущем году планируется выставить на продажу непрофильных активов (более 150 объектов) на сумму более 11,4 млрд рублей», — говорится в объявлении Роскосмоса.

НПО автоматики — российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию «Роскосмос», является дочерним предприятием АО «РКЦ „Прогресс“».