Крупный секретный завод продает активы в Екатеринбурге

Завод «Роскосмоса» выставил на торги гостиницу в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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​Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова. Екатеринбург, нпо автоматики, вывеска, нпоа
НПО автоматики выставил на торги два объекта Фото:

В Екатеринбурге НПО автоматики (входит в Роскосмос) выставил на продажу четырехзвездочную гостиницу и административное здание с земельным участком. Информация об этом появилась в реестре на сайте Роскосмоса.

Площадь отеля — 1,5 тысячи квадратных метров. Туда могут заселяться не только сотрудники предприятий, но и обычные туристы. Объект готовится к продаже впервые. Площадь второго здания — 400 квадратных метров.

«Средства от их реализации будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий. В текущем году планируется выставить на продажу непрофильных активов (более 150 объектов) на сумму более 11,4 млрд рублей», — говорится в объявлении Роскосмоса.

НПО автоматики — российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию «Роскосмос», является дочерним предприятием АО «РКЦ „Прогресс“».

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В Екатеринбурге НПО автоматики (входит в Роскосмос) выставил на продажу четырехзвездочную гостиницу и административное здание с земельным участком. Информация об этом появилась в реестре на сайте Роскосмоса. Площадь отеля — 1,5 тысячи квадратных метров. Туда могут заселяться не только сотрудники предприятий, но и обычные туристы. Объект готовится к продаже впервые. Площадь второго здания — 400 квадратных метров. «Средства от их реализации будут направлены на улучшение финансово-экономического состояния предприятий. В текущем году планируется выставить на продажу непрофильных активов (более 150 объектов) на сумму более 11,4 млрд рублей», — говорится в объявлении Роскосмоса. НПО автоматики — российское предприятие по разработке и изготовлению систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и других отраслей промышленности. Входит в госкорпорацию «Роскосмос», является дочерним предприятием АО «РКЦ „Прогресс“».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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