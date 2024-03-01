Бастрыкину доложат о проверке нарушения прав ребенка-инвалида в Златоусте

01 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении жилищных прав ребенка-инвалида из Златоуста Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о неприспособленном для проживания инвалида жилье. Ранее URA.RU сообщало о мальчике со спинальной мышечной атрофией, который уже три года не может выйти на улицу. Дверные проемы в квартире, где живет его семья, очень узкие, поэтому использовать инвалидную коляску невозможно. В подъезде также нет вариантов для установки пандуса или подъемника, поэтому носить мальчика приходится на руках. В Златоусте предложили семье воспользоваться новой схемой обмена жилья на соответствующее техусловиям для проживания ребенка.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении жилищных прав ребенка-инвалида из Златоуста Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о неприспособленном для проживания инвалида жилье. Ранее URA.RU сообщало о мальчике со спинальной мышечной атрофией, который уже три года не может выйти на улицу. Дверные проемы в квартире, где живет его семья, очень узкие, поэтому использовать инвалидную коляску невозможно. В подъезде также нет вариантов для установки пандуса или подъемника, поэтому носить мальчика приходится на руках. В Златоусте предложили семье воспользоваться новой схемой обмена жилья на соответствующее техусловиям для проживания ребенка.