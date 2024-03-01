Бастрыкину доложат о проверке нарушения прав ребенка-инвалида в Златоусте

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поставил на контроль ход проверки Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении жилищных прав ребенка-инвалида из Златоуста Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о неприспособленном для проживания инвалида жилье.

Ранее URA.RU сообщало о мальчике со спинальной мышечной атрофией, который уже три года не может выйти на улицу. Дверные проемы в квартире, где живет его семья, очень узкие, поэтому использовать инвалидную коляску невозможно. В подъезде также нет вариантов для установки пандуса или подъемника, поэтому носить мальчика приходится на руках. В Златоусте предложили семье воспользоваться новой схемой обмена жилья на соответствующее техусловиям для проживания ребенка.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о нарушении жилищных прав ребенка-инвалида из Златоуста Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — уточнили в пресс-службе СКР. Речь идет о неприспособленном для проживания инвалида жилье. Ранее URA.RU сообщало о мальчике со спинальной мышечной атрофией, который уже три года не может выйти на улицу. Дверные проемы в квартире, где живет его семья, очень узкие, поэтому использовать инвалидную коляску невозможно. В подъезде также нет вариантов для установки пандуса или подъемника, поэтому носить мальчика приходится на руках. В Златоусте предложили семье воспользоваться новой схемой обмена жилья на соответствующее техусловиям для проживания ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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