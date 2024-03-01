Чем запомнится Сатретдинов за 4 года работы на посту главы УМВД ХМАО

Экс-глава УМВД ХМАО указом Путина возглавит полицию Татарстана

01 марта 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Чем запомнился глава полиции ХМАО Фото: Пресс-служба Думы ХМАО Руководитель полиции ХМАО Дамир Сатретдинов указом президента Владимира Путина возглавит министерство внутренних дел в Татарстане. URA.RU вспоминает, какими решениями и поступками он запомнится на своем посту. «Темная лошадка» из Астрахани Сатретдинов начальником УМВД ХМАО был назначен осенью 2020 года. До перевода в Ханты-Мансийск он в течение полугода возглавлял полицию Хакасии. Но большая часть его карьеры была связана с работой в силовых структурах Астрахани. Он начал службу оперуполномоченным в 1994 году, а в 2017 году стал руководителям областного главка министерства внутренних дел. Нового руководителя югорской полиции личному составу по ВКС представлял министр МВД РФ Владимир Колокольцев. Он поручил Сатретдинову уделить особое внимание борьбе с киберпреступностью, рецидивными преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения, а также заняться безопасностью на дорогах. За 3,5 года работы глав югорской полиции удалось сократить число преступлений. Но особых успехов в борьбе с кибермошенниками достичь не удалось. «Такие преступления по-прежнему совершаются в регионе ежедневно. Но объективно говоря, эта ситуация характерна для всей страны, а не только для ХМАО», — рассказал источник в силовых структурах. Нашумевший «Урок мужества» Самый большой скандал в югорской полиции при Сатрединове произошел в феврале 2021 года. Силовики проводили в Нижневартовске «Урок мужества», где одна группа школьников изображала митингующих, а другая — полицейских, которые должны были их разгонять. История вызвала широкий резонанс в СМИ. Сатретдинова за нее лично отчитал Колокольцев и выписал ему неполное служебное соответствие. Но, к счастью для генерала, скандал затих и больше не имел для него никаких последствий. Укрепление «Астраханского клана» Сатретдинов в Югре начал формировать свой астраханский клан. Его самым известным представителем стал Александр Глущенко. Он сначала возглавил сургутскую полицию, а осенью 2023 года стал заместителем своего шефа в окружном главке. Он до назначения нового руководителя югорской полиции будет исполнять эти обязанности. Появились в ХМАО за 3,5 года и другие силовики из Астрахани. Теперь ключевая интрига заключается в том, последуют ли они в Татарстан вслед за Сатретдиновым. Дефицит кадров В феврале, перед самым уходом Сатретдинов, отчитываясь на заседании окружной Думы, рассказал депутатам, что в Югре сложился острый дефицит кадров. А всему виной — неконкурентоспособная зарплата по сравнению с доходами в нефтегазовой отрасли. Он обозначил, что обратился с этой проблемой к губернатору Югры Наталье Комаровой и югорское правительство уже занимается этим вопросом. «Югорские полицейские вряд ли смогут получать доплату из окружного бюджета. Но на какие-то льготы они рассчитывать смогут. Впрочем, решать эту проблему придется теперь уже новому начальнику УМВД ХМАО после того, как его назначат», — сообщил источник в силовых структурах Югры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель полиции ХМАО Дамир Сатретдинов указом президента Владимира Путина возглавит министерство внутренних дел в Татарстане. URA.RU вспоминает, какими решениями и поступками он запомнится на своем посту. «Темная лошадка» из Астрахани Сатретдинов начальником УМВД ХМАО был назначен осенью 2020 года. До перевода в Ханты-Мансийск он в течение полугода возглавлял полицию Хакасии. Но большая часть его карьеры была связана с работой в силовых структурах Астрахани. Он начал службу оперуполномоченным в 1994 году, а в 2017 году стал руководителям областного главка министерства внутренних дел. Нового руководителя югорской полиции личному составу по ВКС представлял министр МВД РФ Владимир Колокольцев. Он поручил Сатретдинову уделить особое внимание борьбе с киберпреступностью, рецидивными преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения, а также заняться безопасностью на дорогах. За 3,5 года работы глав югорской полиции удалось сократить число преступлений. Но особых успехов в борьбе с кибермошенниками достичь не удалось. «Такие преступления по-прежнему совершаются в регионе ежедневно. Но объективно говоря, эта ситуация характерна для всей страны, а не только для ХМАО», — рассказал источник в силовых структурах. Нашумевший «Урок мужества» Самый большой скандал в югорской полиции при Сатрединове произошел в феврале 2021 года. Силовики проводили в Нижневартовске «Урок мужества», где одна группа школьников изображала митингующих, а другая — полицейских, которые должны были их разгонять. История вызвала широкий резонанс в СМИ. Сатретдинова за нее лично отчитал Колокольцев и выписал ему неполное служебное соответствие. Но, к счастью для генерала, скандал затих и больше не имел для него никаких последствий. Укрепление «Астраханского клана» Сатретдинов в Югре начал формировать свой астраханский клан. Его самым известным представителем стал Александр Глущенко. Он сначала возглавил сургутскую полицию, а осенью 2023 года стал заместителем своего шефа в окружном главке. Он до назначения нового руководителя югорской полиции будет исполнять эти обязанности. Появились в ХМАО за 3,5 года и другие силовики из Астрахани. Теперь ключевая интрига заключается в том, последуют ли они в Татарстан вслед за Сатретдиновым. Дефицит кадров В феврале, перед самым уходом Сатретдинов, отчитываясь на заседании окружной Думы, рассказал депутатам, что в Югре сложился острый дефицит кадров. А всему виной — неконкурентоспособная зарплата по сравнению с доходами в нефтегазовой отрасли. Он обозначил, что обратился с этой проблемой к губернатору Югры Наталье Комаровой и югорское правительство уже занимается этим вопросом. «Югорские полицейские вряд ли смогут получать доплату из окружного бюджета. Но на какие-то льготы они рассчитывать смогут. Впрочем, решать эту проблему придется теперь уже новому начальнику УМВД ХМАО после того, как его назначат», — сообщил источник в силовых структурах Югры.