Сотни екатеринбуржцев застряли в аэропорту из-за поломки самолета Air Cairo

Пассажиры ожидают рейс в Египет с утра (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сотни екатеринбуржцев застряли в аэропорту Кольцово из-за поломки самолета египетской чартерной авиакомпании Air Cairo. Пассажиры должны были вылететь в Египет в 07:40 утра, но до сих пор находятся в зале ожидания.

«Неожиданно отменили посадку. Люди сидят на чемоданах. Постоянно переносят рейс», — пишет Е1.

Редакция URA.RU направила запрос в Кольцово. В пресс-службе аэропорта попросили направить все вопросы в авиакомпанию. В Air Cairo на звонок журналиста никто не ответил.