Сотни екатеринбуржцев застряли в аэропорту из-за поломки самолета Air Cairo

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, терминал а, медицинская маска, пассажиры, covid19, коронавирус
Пассажиры ожидают рейс в Египет с утра (архивное фото) Фото:

Сотни екатеринбуржцев застряли в аэропорту Кольцово из-за поломки самолета египетской чартерной авиакомпании Air Cairo. Пассажиры должны были вылететь в Египет в 07:40 утра, но до сих пор находятся в зале ожидания.

«Неожиданно отменили посадку. Люди сидят на чемоданах. Постоянно переносят рейс», — пишет Е1.

Редакция URA.RU направила запрос в Кольцово. В пресс-службе аэропорта попросили направить все вопросы в авиакомпанию. В Air Cairo на звонок журналиста никто не ответил.

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Сотни екатеринбуржцев застряли в аэропорту Кольцово из-за поломки самолета египетской чартерной авиакомпании Air Cairo. Пассажиры должны были вылететь в Египет в 07:40 утра, но до сих пор находятся в зале ожидания. «Неожиданно отменили посадку. Люди сидят на чемоданах. Постоянно переносят рейс», — пишет Е1. Редакция URA.RU направила запрос в Кольцово. В пресс-службе аэропорта попросили направить все вопросы в авиакомпанию. В Air Cairo на звонок журналиста никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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