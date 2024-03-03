03 марта 2024

Жители ХМАО распродают коллекционные издания «Гарри Поттера» за 70 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, гарри поттер
Стоимость самых редких коллекционных изданий «Гарри Поттера» продавцы оценивают до 70 тысяч рублей Фото:

Жители ХМАО стали распродавать коллекционные издания «Гарри Поттера». Стоимость самых редких экземпляров в комплекте оценивают до 70 тысяч рублей. В среднем за одну книгу просят в районе 25 тысяч рублей, рассказал URA.RU продавец из Сургута.

«Это редкое коллекционное издание 2008 года. В том же году экземпляры уже раскупили в магазинах», — поделился с агентством продавец, который выставил на продажу коллекцию из семи книг «Гарри Поттера» за 70 тысяч рублей. В разговоре с корреспондентом он пояснил, что стоимость книг связана с ограниченностью тиража. «Есть коллекции и за 150 тысяч рублей. В среднем сейчас за одну книгу 15-25 тысяч рублей просят», — добавил собеседник.

За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось больше десятка подобных объявлений. Югорчане активно выставляют на продажу книги о «Гарри Поттере» как в составе коллекции, так и частями. При этом книги в переводе издательства «Росмэн» стоят дороже. Например, за комплект книг Джоан Роулинг 2005 года югорчанка просит 15 тысяч рублей. А отдельные экземпляры 2004 года продают в Ханты-Мансийске за 3,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО увлеклись распродажей ретро-кукол эпохи СССР. Стоимость редких экземпляров оценивают в несколько тысяч рублей. Продавцы связывают тренд на винтажные игрушки с ностальгией по детству.

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Жители ХМАО стали распродавать коллекционные издания «Гарри Поттера». Стоимость самых редких экземпляров в комплекте оценивают до 70 тысяч рублей. В среднем за одну книгу просят в районе 25 тысяч рублей, рассказал URA.RU продавец из Сургута. «Это редкое коллекционное издание 2008 года. В том же году экземпляры уже раскупили в магазинах», — поделился с агентством продавец, который выставил на продажу коллекцию из семи книг «Гарри Поттера» за 70 тысяч рублей. В разговоре с корреспондентом он пояснил, что стоимость книг связана с ограниченностью тиража. «Есть коллекции и за 150 тысяч рублей. В среднем сейчас за одну книгу 15-25 тысяч рублей просят», — добавил собеседник. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось больше десятка подобных объявлений. Югорчане активно выставляют на продажу книги о «Гарри Поттере» как в составе коллекции, так и частями. При этом книги в переводе издательства «Росмэн» стоят дороже. Например, за комплект книг Джоан Роулинг 2005 года югорчанка просит 15 тысяч рублей. А отдельные экземпляры 2004 года продают в Ханты-Мансийске за 3,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО увлеклись распродажей ретро-кукол эпохи СССР. Стоимость редких экземпляров оценивают в несколько тысяч рублей. Продавцы связывают тренд на винтажные игрушки с ностальгией по детству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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