Жители ХМАО распродают коллекционные издания «Гарри Поттера» за 70 тысяч рублей. Скрин

04 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Стоимость самых редких коллекционных изданий «Гарри Поттера» продавцы оценивают до 70 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU (фото из архива) Жители ХМАО стали распродавать коллекционные издания «Гарри Поттера». Стоимость самых редких экземпляров в комплекте оценивают до 70 тысяч рублей. В среднем за одну книгу просят в районе 25 тысяч рублей, рассказал URA.RU продавец из Сургута.



«Это редкое коллекционное издание 2008 года. В том же году экземпляры уже раскупили в магазинах», — поделился с агентством продавец, который выставил на продажу коллекцию из семи книг «Гарри Поттера» за 70 тысяч рублей. В разговоре с корреспондентом он пояснил, что стоимость книг связана с ограниченностью тиража. «Есть коллекции и за 150 тысяч рублей. В среднем сейчас за одну книгу 15-25 тысяч рублей просят», — добавил собеседник.



За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось больше десятка подобных объявлений. Югорчане активно выставляют на продажу книги о «Гарри Поттере» как в составе коллекции, так и частями. При этом книги в переводе издательства «Росмэн» стоят дороже. Например, за комплект книг Джоан Роулинг 2005 года югорчанка просит 15 тысяч рублей. А отдельные экземпляры 2004 года продают в Ханты-Мансийске за 3,5 тысячи рублей.



Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО увлеклись распродажей ретро-кукол эпохи СССР. Стоимость редких экземпляров оценивают в несколько тысяч рублей. Продавцы связывают тренд на винтажные игрушки с ностальгией по детству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ХМАО стали распродавать коллекционные издания «Гарри Поттера». Стоимость самых редких экземпляров в комплекте оценивают до 70 тысяч рублей. В среднем за одну книгу просят в районе 25 тысяч рублей, рассказал URA.RU продавец из Сургута. «Это редкое коллекционное издание 2008 года. В том же году экземпляры уже раскупили в магазинах», — поделился с агентством продавец, который выставил на продажу коллекцию из семи книг «Гарри Поттера» за 70 тысяч рублей. В разговоре с корреспондентом он пояснил, что стоимость книг связана с ограниченностью тиража. «Есть коллекции и за 150 тысяч рублей. В среднем сейчас за одну книгу 15-25 тысяч рублей просят», — добавил собеседник. За последний месяц на сервисах онлайн-объявлений в ХМАО появилось больше десятка подобных объявлений. Югорчане активно выставляют на продажу книги о «Гарри Поттере» как в составе коллекции, так и частями. При этом книги в переводе издательства «Росмэн» стоят дороже. Например, за комплект книг Джоан Роулинг 2005 года югорчанка просит 15 тысяч рублей. А отдельные экземпляры 2004 года продают в Ханты-Мансийске за 3,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО увлеклись распродажей ретро-кукол эпохи СССР. Стоимость редких экземпляров оценивают в несколько тысяч рублей. Продавцы связывают тренд на винтажные игрушки с ностальгией по детству.