На трассе Пермь-Екатеринбург грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Челябинск, реанимобиль, силовики, трасса, патруль, м5, неотложка, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога, скорая помощь
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП Фото:

Смертельное ДТП произошло 4 марта на трассе Пермь — Екатеринбург. Мужчину сбил грузовик, когда тот переходил дорогу по «зебре».

«Пешеход из-за стоящего грузового автомобиля выбежал на проезжую часть, не убедившись, что с левой стороны к нему приближается грузовой автомобиль. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Суксунский» Сергей Ширяев. Его слова приводит пресс-служба регионального управления ГИБДД в Telegram.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 13:08 на 147 км трассы Пермь — Екатеринбург. Мужчину 1990 года рождения сбил грузовик «Фотон».

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смертельное ДТП произошло 4 марта на трассе Пермь — Екатеринбург. Мужчину сбил грузовик, когда тот переходил дорогу по «зебре». «Пешеход из-за стоящего грузового автомобиля выбежал на проезжую часть, не убедившись, что с левой стороны к нему приближается грузовой автомобиль. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Суксунский» Сергей Ширяев. Его слова приводит пресс-служба регионального управления ГИБДД в Telegram. В ведомстве уточнили, что авария произошла в 13:08 на 147 км трассы Пермь — Екатеринбург. Мужчину 1990 года рождения сбил грузовик «Фотон».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...