На трассе Пермь-Екатеринбург грузовик сбил мужчину на пешеходном переходе

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Смертельное ДТП произошло 4 марта на трассе Пермь — Екатеринбург. Мужчину сбил грузовик, когда тот переходил дорогу по «зебре».

«Пешеход из-за стоящего грузового автомобиля выбежал на проезжую часть, не убедившись, что с левой стороны к нему приближается грузовой автомобиль. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Суксунский» Сергей Ширяев. Его слова приводит пресс-служба регионального управления ГИБДД в Telegram.

В ведомстве уточнили, что авария произошла в 13:08 на 147 км трассы Пермь — Екатеринбург. Мужчину 1990 года рождения сбил грузовик «Фотон».