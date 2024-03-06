Основателю сети «Красное & Белое» разрешили построить в Челябинске крупный теннисный центр. Фото

Основатель Красного & Белого» построит в Челябинске спорткомплекс

07 марта 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Компании «Мистраль» разрешили строить центр на участке площадью более 46 тысяч квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «Мистраль», принадлежащая основателю и совладельцу «Красного & Белого» Сергею Студенникову, построит крупнейший в Челябинске теннисный центр. Проект с измененными параметрами, где на большом по градостроительным нормам участке возведут объект небольшой площади, был одобрен на общественных слушаниях, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве теннисного центра на земельном участке в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с максимальным размером земельного участка — 46 523 квадратных метров и минимальным процентом застройки — 23. Участок находится на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Королева в Центральном и Калининском районах города Челябинска. Инициатор проекта — компания «Мистраль», — сообщается на сайте. Мэрия Челябинска разрешила застройщику на участке большой площади возводить небольшой по градостроительным нормам объект. Об изменении параметров в связи с этим просила компания «Мистраль». Новый теннисный центр войдет в состав «спортивного города», который уже возводят в Челябинске. Также в кластер на Университетской Набережной входят «РМК-Арена» и центр экстремальных видов спорта. Проект теннисного центра реализует компания «Мистраль», принадлежавшая основателю и совладельцу сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Инвестором крупного социального проекта Сергей Студенников выступит впервые. Это будет крупнейший спортивный комплекс по данному виду спорта в Челябинске. Объект будет включать в себя 12 теннисных кортов, четыре открытых и восемь закрытых. Открытые корты с грунтовым покрытием будут расположены на открытом воздухе, закрытые — на первом этаже в четырехэтажного здания площадью более 15 тысяч квадратных метров. Также в спорткомплексе появятся раздевалки, спортивный магазин, спа-центр, сауна, массажный кабинет, столовая, подсобные помещения. Объем вложений в реализацию проекта составит 1 млрд руб. Новый теннисный центр войдет в состав «спортивного города», кластера на Университетской Набережной, который уже возводят в Челябинске Фото: группа компаний «ИнфорМА» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Мистраль», принадлежащая основателю и совладельцу «Красного & Белого» Сергею Студенникову, построит крупнейший в Челябинске теннисный центр. Проект с измененными параметрами, где на большом по градостроительным нормам участке возведут объект небольшой площади, был одобрен на общественных слушаниях, сообщается на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров при строительстве теннисного центра на земельном участке в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с максимальным размером земельного участка — 46 523 квадратных метров и минимальным процентом застройки — 23. Участок находится на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Королева в Центральном и Калининском районах города Челябинска. Инициатор проекта — компания «Мистраль», — сообщается на сайте. Мэрия Челябинска разрешила застройщику на участке большой площади возводить небольшой по градостроительным нормам объект. Об изменении параметров в связи с этим просила компания «Мистраль». Новый теннисный центр войдет в состав «спортивного города», который уже возводят в Челябинске. Также в кластер на Университетской Набережной входят «РМК-Арена» и центр экстремальных видов спорта. Проект теннисного центра реализует компания «Мистраль», принадлежавшая основателю и совладельцу сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову. Инвестором крупного социального проекта Сергей Студенников выступит впервые. Это будет крупнейший спортивный комплекс по данному виду спорта в Челябинске. Объект будет включать в себя 12 теннисных кортов, четыре открытых и восемь закрытых. Открытые корты с грунтовым покрытием будут расположены на открытом воздухе, закрытые — на первом этаже в четырехэтажного здания площадью более 15 тысяч квадратных метров. Также в спорткомплексе появятся раздевалки, спортивный магазин, спа-центр, сауна, массажный кабинет, столовая, подсобные помещения. Объем вложений в реализацию проекта составит 1 млрд руб.