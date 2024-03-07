В Свердловской области продают гараж за 4 млн рублей. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, гаражи, боксы, кооператив
Гараж находится в Краснотурьинске (архивное фото) Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) на продажу выставили гараж за четыре млн рублей. Внутри — отделка из массива дерева, проведено отопление и стоит техника. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Единственный, такого больше не будет. Охрана ОВО, видеонаблюдение, центральное отопление. Все сделано из массива дерева. Документы в порядке», — указано в объявлении.

Автор добавил, что конечная стоимость гаража зависит от комплектации. В боксе стоит мягкая мебель, стол, телевизор, холодильник, робот-пылесос и другое. Объявление было опубликовано во второй раз.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) на продажу выставили гараж за четыре млн рублей. Внутри — отделка из массива дерева, проведено отопление и стоит техника. Объявление появилось на сайте «Авито». «Единственный, такого больше не будет. Охрана ОВО, видеонаблюдение, центральное отопление. Все сделано из массива дерева. Документы в порядке», — указано в объявлении. Автор добавил, что конечная стоимость гаража зависит от комплектации. В боксе стоит мягкая мебель, стол, телевизор, холодильник, робот-пылесос и другое. Объявление было опубликовано во второй раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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