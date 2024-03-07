Гараж находится в Краснотурьинске (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) на продажу выставили гараж за четыре млн рублей. Внутри — отделка из массива дерева, проведено отопление и стоит техника. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Единственный, такого больше не будет. Охрана ОВО, видеонаблюдение, центральное отопление. Все сделано из массива дерева. Документы в порядке», — указано в объявлении.

Автор добавил, что конечная стоимость гаража зависит от комплектации. В боксе стоит мягкая мебель, стол, телевизор, холодильник, робот-пылесос и другое. Объявление было опубликовано во второй раз.

Фото: сайт «Авито»

Фото: сайт «Авито»

Фото: сайт «Авито»

Фото: сайт «Авито»