Мэр Екатеринбурга рассказал, что заложит в новую капсулу времени

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов положит в капсулу времени, которую заложат на юбилей Академического района города, волейбольный мяч с подписями спортсменок клуба «Уралочка». Об этом заявил сам Орлов.
«Анонсирую, что я бы хотел от себя в эту капсулу поместить: у меня есть волейбольный мяч, который мне подарили наши волейболистки „Уралочки“ в прошлом году, когда заняли второе место на чемпионате России по волейболу, со всеми автографами», — сказал Орлов ТАСС. Он надеется, что через 25 лет, когда планируется вскрытие капсулы, волейбол в Екатеринбурге будет также популярен.
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 10 по 17 марта. В Екатеринбург 12 марта приедут участники из Ливана, Нигерии, Парагвая и Уганды. Планируется, что именно они заложат новую капсулу времени в Академическом районе города. Карбоновую капсулу показали горожанам в конце января. Ее планируется вскрыть только в 2049 году.
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