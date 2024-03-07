Мэр Екатеринбурга рассказал, что заложит в новую капсулу времени

Мэр Екатеринбурга Орлов положит в капсулу времени волейбольный мяч с подписями

08 марта 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов отдаст мяч с подписями известных спортсменок Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов положит в капсулу времени, которую заложат на юбилей Академического района города, волейбольный мяч с подписями спортсменок клуба «Уралочка». Об этом заявил сам Орлов. «Анонсирую, что я бы хотел от себя в эту капсулу поместить: у меня есть волейбольный мяч, который мне подарили наши волейболистки „Уралочки“ в прошлом году, когда заняли второе место на чемпионате России по волейболу, со всеми автографами», — сказал Орлов ТАСС. Он надеется, что через 25 лет, когда планируется вскрытие капсулы, волейбол в Екатеринбурге будет также популярен. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 10 по 17 марта. В Екатеринбург 12 марта приедут участники из Ливана, Нигерии, Парагвая и Уганды. Планируется, что именно они заложат новую капсулу времени в Академическом районе города. Карбоновую капсулу показали горожанам в конце января. Ее планируется вскрыть только в 2049 году.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов положит в капсулу времени, которую заложат на юбилей Академического района города, волейбольный мяч с подписями спортсменок клуба «Уралочка». Об этом заявил сам Орлов. «Анонсирую, что я бы хотел от себя в эту капсулу поместить: у меня есть волейбольный мяч, который мне подарили наши волейболистки „Уралочки“ в прошлом году, когда заняли второе место на чемпионате России по волейболу, со всеми автографами», — сказал Орлов ТАСС. Он надеется, что через 25 лет, когда планируется вскрытие капсулы, волейбол в Екатеринбурге будет также популярен. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 10 по 17 марта. В Екатеринбург 12 марта приедут участники из Ливана, Нигерии, Парагвая и Уганды. Планируется, что именно они заложат новую капсулу времени в Академическом районе города. Карбоновую капсулу показали горожанам в конце января. Ее планируется вскрыть только в 2049 году.