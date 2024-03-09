09 марта 2024
08 марта 2024

Пермский бизнесмен Галкин оставил должность директора рекламного агентства

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирком. Курган, чиновник, пустое кресло, вакансии, должность
Учредитель компании оставил должность директора и вышел на пенсию Фото:

Пермский бизнесмен Борис Галкин покинул пост директора своего рекламного агентства «Президент». С 6 марта руководителем компании стал его сын Иван Галкин, указывается в сервисе «СПАРК-Интерфакс».

«Борис Галкин оставил должность директора своего пермского рекламного агентства „Президент“. С 6 марта руководителем стал его сын Иван Галкин. При этом Борис остался единственным учредителем компании», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на сервис. Борис Галкин рассказал изданию, что вышел на пенсию.

Помимо владения 100% долей в уставном капитале ООО «Президент», Галкин также является учредителем и директором в двух компаниях: ООО «Эльбрус» (аренда и управление недвижимостью) и ООО «СК „Прикамье“» (услуги в области финансового аудита, бухучета). Уставный капитал «Президента» составляет 135,25 тысяч рублей, компания ведет деятельность рекламных агентств.

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Пермский бизнесмен Борис Галкин покинул пост директора своего рекламного агентства «Президент». С 6 марта руководителем компании стал его сын Иван Галкин, указывается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». «Борис Галкин оставил должность директора своего пермского рекламного агентства „Президент“. С 6 марта руководителем стал его сын Иван Галкин. При этом Борис остался единственным учредителем компании», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на сервис. Борис Галкин рассказал изданию, что вышел на пенсию. Помимо владения 100% долей в уставном капитале ООО «Президент», Галкин также является учредителем и директором в двух компаниях: ООО «Эльбрус» (аренда и управление недвижимостью) и ООО «СК „Прикамье“» (услуги в области финансового аудита, бухучета). Уставный капитал «Президента» составляет 135,25 тысяч рублей, компания ведет деятельность рекламных агентств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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