Пермский бизнесмен Галкин оставил должность директора рекламного агентства

10 марта 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Учредитель компании оставил должность директора и вышел на пенсию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский бизнесмен Борис Галкин покинул пост директора своего рекламного агентства «Президент». С 6 марта руководителем компании стал его сын Иван Галкин, указывается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». «Борис Галкин оставил должность директора своего пермского рекламного агентства „Президент“. С 6 марта руководителем стал его сын Иван Галкин. При этом Борис остался единственным учредителем компании», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на сервис. Борис Галкин рассказал изданию, что вышел на пенсию. Помимо владения 100% долей в уставном капитале ООО «Президент», Галкин также является учредителем и директором в двух компаниях: ООО «Эльбрус» (аренда и управление недвижимостью) и ООО «СК „Прикамье“» (услуги в области финансового аудита, бухучета). Уставный капитал «Президента» составляет 135,25 тысяч рублей, компания ведет деятельность рекламных агентств.

Пермский бизнесмен Борис Галкин покинул пост директора своего рекламного агентства «Президент». С 6 марта руководителем компании стал его сын Иван Галкин, указывается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». «Борис Галкин оставил должность директора своего пермского рекламного агентства „Президент“. С 6 марта руководителем стал его сын Иван Галкин. При этом Борис остался единственным учредителем компании», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на сервис. Борис Галкин рассказал изданию, что вышел на пенсию. Помимо владения 100% долей в уставном капитале ООО «Президент», Галкин также является учредителем и директором в двух компаниях: ООО «Эльбрус» (аренда и управление недвижимостью) и ООО «СК „Прикамье“» (услуги в области финансового аудита, бухучета). Уставный капитал «Президента» составляет 135,25 тысяч рублей, компания ведет деятельность рекламных агентств.