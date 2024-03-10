«Фонтанка»: Военно-морской флот России сменил главнокомандующего

Временно исполняющим обязанности (врио) главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ стал командующий Северным флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев. О назначении сообщили источники питерского издания «Фонтанка».
«Назначение командующего Северным флотом адмирала Моисеева врио главкома уже доведено до личного состава главкомата», — сообщает издание со ссылкой на источники. Уточняется, несмотря на то, что адмирал Николай Евменов все еще значится на сайте Минобороны действующим главнокомандующим ВМФ, в Адмиралтействе заявляют, что «в свой кабинет он уже не вернется».
URA.RU направило запрос в пресс-службу ВМФ. Ответ на него ожидается.
В 2019 году Николай Евменов был утвержден в должности главнокомандующего Военно-Морского Флота России. До этого он возглавлял подводные силы Тихоокеанского флота, а с 2016 года занимал пост командующего Северным флотом. Моисеев также провел большую часть своей службы на Северном флоте. В 2011 году он был награжден званием Героя России по указу президента за успешное выполнение ракетных пусков с подводной лодки стратегического назначения. В 2019 году Моисеева назначили командующим Северным флотом.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.