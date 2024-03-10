«Фонтанка»: Военно-морской флот России сменил главнокомандующего

«Фонтанка»: адмирал Моисеев временно возглавил ВМФ России
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Адмирал Александр Моисеев. stock, моисеев александр, stock
Александр Моисеев был награжден званием Героя России в 2011 году Фото:

Временно исполняющим обязанности (врио) главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ стал командующий Северным флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев. О назначении сообщили источники питерского издания «Фонтанка».

«Назначение командующего Северным флотом адмирала Моисеева врио главкома уже доведено до личного состава главкомата», — сообщает издание со ссылкой на источники. Уточняется, несмотря на то, что адмирал Николай Евменов все еще значится на сайте Минобороны действующим главнокомандующим ВМФ, в Адмиралтействе заявляют, что «в свой кабинет он уже не вернется».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ВМФ. Ответ на него ожидается.

В 2019 году Николай Евменов был утвержден в должности главнокомандующего Военно-Морского Флота России. До этого он возглавлял подводные силы Тихоокеанского флота, а с 2016 года занимал пост командующего Северным флотом. Моисеев также провел большую часть своей службы на Северном флоте. В 2011 году он был награжден званием Героя России по указу президента за успешное выполнение ракетных пусков с подводной лодки стратегического назначения. В 2019 году Моисеева назначили командующим Северным флотом.

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Временно исполняющим обязанности (врио) главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ стал командующий Северным флотом, Герой России, адмирал Александр Моисеев. О назначении сообщили источники питерского издания «Фонтанка». «Назначение командующего Северным флотом адмирала Моисеева врио главкома уже доведено до личного состава главкомата», — сообщает издание со ссылкой на источники. Уточняется, несмотря на то, что адмирал Николай Евменов все еще значится на сайте Минобороны действующим главнокомандующим ВМФ, в Адмиралтействе заявляют, что «в свой кабинет он уже не вернется». URA.RU направило запрос в пресс-службу ВМФ. Ответ на него ожидается. В 2019 году Николай Евменов был утвержден в должности главнокомандующего Военно-Морского Флота России. До этого он возглавлял подводные силы Тихоокеанского флота, а с 2016 года занимал пост командующего Северным флотом. Моисеев также провел большую часть своей службы на Северном флоте. В 2011 году он был награжден званием Героя России по указу президента за успешное выполнение ракетных пусков с подводной лодки стратегического назначения. В 2019 году Моисеева назначили командующим Северным флотом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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