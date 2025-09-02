Дочь Валерия Меладзе оказалась в розыске судебных приставов

У Арины Меладзе остаются неоплаченными шесть штрафов
У Арины Меладзе остаются неоплаченными шесть штрафов Фото:

Судебные приставы начали розыск дочери певца Валерия Меладзе — Арины Меладзе. Причиной интереса со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП) стали неоплаченные штрафы.

«Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов», — пишет telegram-канал SHOT. 22-летняя Арина Меладзе просрочила оплату нескольких штрафов за нарушение ПДД. Поводом для открытия исполнительного производства стал штраф, выписанный 1 июня. Тогда девушка, управляя своим красным Mercedes GLA, превысила скорость, за что получила штраф в размере 750 рублей.

Известно, что Арина не впервые становится фигурантом подобных историй. Ранее сообщалось, что она — заядлая нарушительница правил дорожного движения. Всего на счету девушки 153 штрафа за различные нарушения ПДД. Общая сумма взысканий, которые она получила за последние годы, достигла 123 тысяч рублей. Сейчас у Арины Меладзе остаются неоплаченными шесть штрафов на общую сумму 4 500 рублей.

